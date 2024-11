Inauguración apresurada pasa factura a la refinería Dos Bocas: suspenden producción

La producción en la refinería Olmeca, ubicada a un costado del puerto Dos Bocas, está lejos de lo prometido. El discurso de la administración de López Obrador respecto a que el complejo produciría combustibles una vez que el exmandatario dejara el poder se ha enfrentado a los datos y el escenario no es positivo.

El último reporte mensual de producción de la estatal Pemex muestra en cero la cifra que hace referencia a cuánto petróleo ha procesado el octavo complejo de la petrolera —al contar también a la refinería Deer Park— durante septiembre, que es el último mes del que se conocen los datos.

Y muestran también que fue desde junio que los primeros barriles de petróleo ingresaron a la refinería para ser procesados, el número más alto se consiguió en agosto con más de 84,000 barriles diarios. Así, en septiembre se rompió una racha.

Los analistas encuentran como explicación que todas las plantas que conforman el complejo aún no están del todo listas para operar y que los periodos de prueba se han extendido en los últimos meses.

“Todo indica que en la refinería Olmeca ahorita no están metiendo crudo, lo hicieron de junio a agosto, como aparece en los datos, pero todo continúa siendo pruebas y eso se puede confirmar porque por ejemplo, en julio solo se produjo diésel y coque, en agosto similar y en septiembre hay una mayor producción. Ahora no están metiendo nuevo crudo, no hay nuevo producto que esté pasando por la torre de destilación”, dice Ramses Pech, una analista y especialista en temas de refinación.