Las pistas del plan energético de Claudia Sheinbaum

Las pistas han sido pocas y el mercado ya espera una estrategia. La presidenta Claudia Sheinbaum está próxima a presentar el plan que trazará la política energética del sexenio, y el futuro de las estatales Pemex y CFE después de la aprobación de la reforma que las ha convertido en lo que han decidido denominar como empresas públicas.

Hasta ahora, los datos han sido pocos, pero algunas líneas ya han quedado claras: la producción de petróleo no se extenderá por encima de los 1.8 millones de barriles; Pemex agregaría nuevos activos -que no están relacionados con el gas y el petróleo– a su portafolio y la participación privada tendrá de nuevo cabida, aunque de ello aún no hay detalles.

La mayor cantidad de pistas se han revelado la semana pasada, en la primera conferencia con analistas que sostuvo Víctor Rodríguez Padilla, el CEO de la petrolera, con analistas e inversionistas, después de la presentación de sus resultados financieros que fueron poco alentadores.