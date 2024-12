¿Qué significa la privatización de Grupo Elektra y su salida de la BMV?

El futuro de los inversionistas minoritarios de Grupo Elektra dependerá de la proporción de acciones en libre flotación y de la oferta de recompra que realicen los inversionistas mayoritarios.

Un experto bursátil advierte que, si la libre flotación es del 5% o menos, los inversionistas enfrentarán un panorama difícil. “Elektra se deslistará ofreciendo un precio bajo por sus acciones. Si no aceptan la oferta, se quedarán con títulos que no podrán vender, cuyo voto no tendrá peso y que posiblemente no generarán dividendos”, explicó.

En caso de que el float —la capitalización ajustada por acciones en circulación— sea mayor, podría surgir resistencia por parte de los inversionistas. Sin embargo, esto no garantiza que la oferta por las acciones sea atractiva.

El presidente de Grupo Elektra ha admitido que pagará menos por las acciones de su empresa. Ha responsabilizado de esta situación a Alfredo Navarrete Martínez, jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y de la CNBV, por permitir la reactivación de la cotización de Elektra, a pesar de una medida cautelar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ordenaba mantener la suspensión tras una denuncia de presunto fraude.

Qué sigue para Grupo Elektra

Grupo Elektra, que opera 4,879 unidades en México, tendrá mayor privacidad al salir de la Bolsa. Ya no estará obligada a divulgar información sobre procesos legales que enfrenta, como los litigios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). También podrá manejar en privado su disputa con Astor Asset Management 3 Ltd, empresa a la que acusa de apropiarse ilegalmente de siete millones de acciones. Por su parte, Astor sostiene que dichas acciones eran una garantía por un préstamo personal a Salinas Pliego.

A pesar de estos desafíos, el especialista considera que Elektra mantiene una posición financiera sólida. Durante el tercer trimestre de 2024, reportó ingresos por 50,761 millones de pesos, un aumento del 13% respecto a los 45,003 millones registrados en el mismo periodo de 2023. Este crecimiento fue impulsado por las ventas de motocicletas, teléfonos y electrodomésticos.

No obstante, la compañía registró una pérdida neta de 574 millones de pesos, un incremento de más del 200% respecto a los 183 millones perdidos en el mismo periodo del año anterior. Su EBITDA alcanzó los 6,865 millones de pesos, un 42% más que los 4,840 millones del tercer trimestre de 2023.

