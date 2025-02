La cancelación de las negociaciones de fusión entre Honda Motor Co. y Nissan Motor Co. dejó en evidencia la profunda diferencia de estrategias entre ambos fabricantes japoneses, en particular en torno a la tecnología híbrida. Mientras que Honda propuso que Nissan abandonara su sistema e-Power en favor de su propio esquema híbrido, Nissan se negó, reafirmando su compromiso con una tecnología que, si bien ha demostrado ventajas en ciertos mercados, enfrenta desafíos en su adopción global.

El rechazo de Nissan a la propuesta de Honda fue un factor determinante en la ruptura de las conversaciones de fusión. La compañía con sede en Yokohama consideró inaceptable abandonar e-Power, una tecnología en la que ha invertido significativamente y que ha promovido como una alternativa viable a los híbridos y eléctricos convencionales.

Para Honda, la unificación de sistemas híbridos con Nissan habría generado economías de escala y reducido costos de producción, pero Nissan insistió en mantener su propio camino.