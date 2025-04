Medicamentos importados subirían hasta 12.9% por nuevos aranceles de EU

El arancel del 25% sobre las importaciones farmacéuticas aumentaría los costos de los medicamentos en Estados Unidos en casi 51,000 millones de dólares anuales, lo que supondría un incremento de los precios de hasta el 12.9%, según un informe encargado por un grupo del sector.

El análisis, realizado por Ernst & Young (EY), concluye que Estados Unidos importará 203,000 millones de dólares en productos farmacéuticos en 2023, de los que el 73% procederá de Europa, principalmente Irlanda, Alemania y Suiza. El total de ventas estadounidenses de productos farmacéuticos acabados ese año fue de 393,000 millones de dólares.

El informe, fechado el 22 de abril y no hecho público, fue encargado por el principal grupo de presión farmacéutico de Estados Unidos, la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) entre cuyos miembros figuran Amgen, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly y Pfizer, entre otros.