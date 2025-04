Rosarito, Baja California.- Mundo Imperial, uno de los principales operadores hoteleros de Acapulco, comienza a mostrar signos de recuperación tras el devastador paso del huracán Otis y el impacto que la percepción de inseguridad ha dejado en el turismo del puerto.

Con una ocupación que se mueve entre 80% y 90%, el consorcio liderado por Seyed Rezvani ha logrado sortear no solo los daños materiales provocados por el huracán, sino también el desafío de operar en una ciudad donde la percepción de inseguridad persiste.

“Es muy difícil para mí saber si [la inseguridad] ha tenido o no impacto cuando tengo entre 80 y 90% de ocupación”, afirma Rezvani. “Hablo con gente de los grupos y no nos lo han mencionado”. Hasta ahora, dice, la preocupación por la violencia no figura entre los cuestionamientos de sus clientes.