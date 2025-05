Disney anuncia un nuevo parque temático en Abu Dabi

"Disneyland Abu Dabi será auténticamente Disney y distintivamente emiratí", afirmó en el comunicado el director general de Disney, Robert Iger, quien prometió "un oasis de extraordinario entretenimiento Disney en esta encrucijada del mundo".

El centro combinará las "historias y personajes icónicos de Disney con la cultura vibrante, la impresionante costa y la arquitectura imponente de Abu Dabi", según la empresa.

El resort será construido en la isla Yas de Abu Dabi, con el financiamiento y operación de la empresa local Miral, quien opera varios hoteles, resorts y parques de atracciones en la zona como Warner Brothers World, Ferrari World y Sea World.

This new theme park resort in Abu Dhabi will be authentically Disney and distinctly Emirati - combing Disney’s iconic stories, characters and attractions with Abu Dhabi’s vibrant culture, stunning shorelines, and breathtaking architecture. ✨ https://t.co/M1GHeYgr4H #YasIsland … pic.twitter.com/IyjODlj9ar

— Disney Parks (@DisneyParks) May 7, 2025