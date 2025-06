Labubus, Ternurines y Monchhichis: el auge de los juguetes que reconfortan a los adultos

Molina detalla que algunas de las investigaciones de mercado que han desarrollado en De la Riva, que el auge de estas figuras y juguetes es una contención ante los contextos diversos de la adultez, que se convierte en un producto exclusivo ante las bajas producciones y las colecciones limitadas, potenciando a un grupo de fanáticos a través de las redes sociales.

“Estamos viviendo esta necesidad de contención ante un futuro súper incierto y estas tendencias son una búsqueda de refugio ante muchas situaciones que hay allá fuera. Por ejemplo, con los millennials, que se dan cuenta que la historia que te habían contado de lo que sería su futuro no resultó y lo compensa adquiriendo estos productos que no solo dan confort, sino que los acompañan en su día a día”, declara.

(Anylú Hinojosa-Peña)

La ternura invade el mercado secundario

La popularidad de los juguetes coleccionables impulsa un mercado que se desarrolla, principalmente, en los tianguis y el comercio electrónico, y algunas cadenas departamentales, como es el caso de Liverpool, se suman a las tendencias. Entre los diversos puntos de encuentro de los coleccionistas, tianguis de juguetes de Balderas.

“Prefiero comprar acá porque ya tengo mi vendedor de confianza, que me consigue las piezas específicas que busco y tengo la seguridad de que son originales”, dice Sarahí Vela, quien pasea por el tianguis con, al menos, tres Labubus colgando de su bolsa.”Sí he visto que hay en tiendas, pero no hay tanta variedad, y los vendedores no conocen las colecciones para guiar tu compra”, añade.

En el tianguis se transforma para responder a la demanda. Hace seis meses el 90% de los puestos vendía únicamente ternurines, y a mediados de marzo, la oferta se diversificaba ya hacia los Labubus, Monchhichi, Hello Kirry y otros personajes de Sanrio, Pokemon, y autos de las diferntes líneas de Hot Wheels.

Este tianguis, no sólo es posible encontrar las colecciones que integran las marcas o algunas piezas consideradas como exclusivas. “Yo les consigo lo que quieren, lo mando pedir directo a Japón, Tengo un vendedor confiable y también vamos a hacer las compras directas, eso depende de cómo se mueve mi proveedor, y si no lo tengo yo, entre los vendedores nos preguntamos a ver quién vende cuál tal cosa”, dice Emmanuel Ramínez, uno de los vendedores, quien añade que el precio de los productos se establece según su rareza en el mercado, la dificultad para encontrarlo, lo que puede elevar su precio hasta 500%.

Molina, de De la Garza Group, señala que era una tendencia de nicho que explotó. “Ahora todos los adultos traemos un Labubu, un Ternurin o un patito en la cabeza, y tiene que ver con la nostalgia, es este regreso al pasado. Los juguetes van hacia esta nostalgia más infantilizada, que no necesariamente es trata de volver a ser niños, es comprar juguetes que deseábamos en la infancia y ahora me los puedo comprar”, dice.

En tanto, Caro Aguilar estima que su colección de juguetes eleve su valor con el tiempo. “Siempre y cuando permanezcan en perfecto estado y en sus cajas siempre pueden alcanzar un valor mucho más alto”.