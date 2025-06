Con Terramar, Cupra acelera su independencia de Seat: este es su precio en México

Características y precio de Cupra Terramar en México

El diseño del Terramar responde a la estética angular y atlética que ha definido a los modelos más recientes de Cupra. El nombre del SUV, inspirado en el histórico autódromo español, refleja el vínculo emocional y deportivo que la marca intenta cultivar.

Este mes inicia la comercialización de Terramar en dos versiones impulsadas por motorizaciones a gasolina. La variante de entrada incluye un motor 1.4 TSI de 150 caballos de fuerza, transmisión automática DSG de siete velocidades, y acelera de 0 a 100 km/h en 9.3 segundos. Tiene un rendimiento de hasta 15.8 km/l y emite 148.4 gramos de CO₂ por kilómetro.

Por su parte, la versión VZ incorpora un motor 2.0 TSI de 265 caballos, con la misma caja de cambios, pero con tracción integral 4Drive. Esta configuración acelera de 0 a 100 km/h en 5.9 segundos, rinde 14.1 km/l y emite 166.8 gCO₂/km.

Los precios arrancan en 764,900 pesos para la versión 1.4, mientras que la VZ se ubica en 964,900 pesos. A esta oferta se sumará en julio una tercera variante con tren motriz híbrido enchufable, que buscará ocupar un punto medio en términos de precio y posicionamiento.

¿Un motor de 1.4 litros, muy pequeño para un Cupra?

La decisión de ofrecer el motor 1.4 exclusivamente en México responde a una estrategia de acceso. “Nosotros queremos ya llegar a un nivel de clientes mucho más amplio”, explicó José Diez, director de Mercadotecnia de Seat y Cupra en México. “Me encanta el diseño, me encanta el nivel de equipamiento, y me encanta el ADN de la marca Cupra, pero no es necesario para mí tener un motor de más de 300 caballos de fuerza”, dijo, ejemplificando el perfil de cliente al que buscan atraer.

Diez subrayó que la marca ha madurado desde su nacimiento como división de alto rendimiento. “Por supuesto que sí es un ADN de performance, pero… parte del ADN de la marca es el diseño, el nivel de equipamiento, y el nivel de sofisticación”, indicó. Esta evolución es evidente en el propio Terramar 1.4, que a pesar de su menor potencia, incorpora tecnologías antes reservadas para deportivos de gama alta, como el launch control.

La estrategia de Cupra es mantener una identidad aspiracional y tecnológica, sin caer en el elitismo. Ofrecer distintas motorizaciones les permite ampliar su alcance, especialmente en un mercado como el mexicano, donde el precio sigue siendo un factor determinante.

Este enfoque también se refleja en una estrategia modular que permitirá a los clientes personalizar sus vehículos, sobre todo dentro de la gama VZ. En lugar de escalar obligadamente a versiones más caras, los compradores podrán adaptar sus autos a sus necesidades, sin perder el carácter distintivo de la marca.

Un ejemplo es el reciente lanzamiento del Cupra León Essential, una variante de entrada que conserva los 300 caballos de fuerza del VZ y el nivel de equipamiento del modelo 2024.

Una variante híbrida enchufable, en camino

Terramar también representa un avance hacia la electrificación. Su versión híbrida enchufable —programada para julio— llega en un contexto donde México ha comenzado a aplicar regulaciones por emisiones de CO₂. “Afortunadamente tenemos créditos que nos permiten afrontar una flotilla de combustión interna por arriba del 90% que hoy tenemos, pero es muy importante traer nuevas tecnologías cuanto antes”, reconoció Gómez.

Más allá del cumplimiento normativo, la hibridación se percibe como un paso necesario en mercados donde la electrificación total aún enfrenta barreras técnicas y culturales. “Sí o sí tenemos que migrar a la electrificación. En mercados como el nuestro, la hibridación es una alternativa importante”, agregó Gómez.

México no es el mayor mercado de Cupra, pero sí uno estratégico para su narrativa de expansión, gracias a su apertura a nuevas tecnologías y su respuesta positiva a modelos como el Formentor híbrido, hoy disponible desde 850,900 pesos. La llegada del Terramar e-Hybrid permitirá repetir esa fórmula.

En medio de la transición energética, Cupra ha mantenido una política de precios competitivos. “Lo hicimos también con Formentor y nos funcionó. Nos permitió sentir el mercado y ajustar en función de la reacción del consumidor. Esta vez lo repetimos”, señaló Gómez, sin precisar cifras, pero asegurando que el nuevo SUV tendrá un posicionamiento más accesible que otros híbridos conectables del segmento.

El reto no es únicamente tecnológico. Persiste un rezago en la adopción cultural de los híbridos enchufables. “Nos ha costado trabajo cambiar el pensamiento de la red, adoptar la tecnología y saber venderla. Todavía nos cuesta explicar cómo funciona. Ha habido clientes que no sacan su híbrido enchufable de la cochera porque la batería está en rojo, sin saber que también puede funcionar con gasolina”, relató.

¿Qué pasará con Cupra Ateca?

En paralelo, Cupra ha reafirmado que Terramar no reemplazará al Ateca, sino que lo complementará. “Siempre ha generado un poco de controversia si Cupra Terramar va a llegar a sustituir a Cupra Ateca; la respuesta es no”, aclaró Gómez.

Aunque reconoció que “Cupra Ateca ha tenido un desempeño con un nivel de unidades que quisiéramos que fuera superior”, también subrayó que el modelo ha encontrado su espacio por el tamaño compacto que ofrece. Hoy, tanto Ateca como Terramar y Formentor se mantienen como parte del mismo segmento SUV —según la clasificación del Inegi— y seguirán coexistiendo como parte de una estrategia de portafolio más amplia. “No descartamos ver la evolución también de Cupra Terramar para ver qué pasa con la gama, pero por el momento complementamos 100% todo. Cupra Ateca no desaparece del portafolio, eso es un hecho”, puntualizó.

Aun así, reconoció que algunas decisiones estructurales están pendientes a nivel global. “Es un hecho que tenemos también que esperar qué pasa con la decisión del presidente oficial o CEO de Seat Ateca, que todavía no ha sido anunciado, y esto pueda cambiar probablemente las estrategias de posicionamiento a nivel mundial. Por ahora nos mantenemos como lo tenemos”.

Cupra evita definirse como marca premium, pero tampoco busca volumen. “Muchos clientes nos identifican como una marca premium, pero no nos declaramos como tal. Tampoco competimos con marcas de volumen. Para eso tenemos a Seat”, explicó el directivo. Esta dualidad le permite moverse con flexibilidad, adaptando su oferta sin diluir su esencia.

El entorno económico no deja de ser desafiante. “Nosotros compramos en euros, y esto impacta considerablemente los resultados financieros”, reconoció Gómez, aludiendo a la volatilidad cambiaria que afecta a los productos importados.

A pesar de estas condiciones, la marca mantiene sus objetivos de crecimiento. “Queremos crecer a doble dígito en 2025. Lo hemos logrado desde 2019 y el segundo semestre del año será clave”, afirmó Gómez. La falta de motores pequeños complicó el arranque de 2024, pero Cupra confía en que Terramar impulse una recuperación sostenida.