¿Quién es el dueño del agua mineral Topo Chico, que cumple 130 años?

En México existen varias marcas de agua mineral, pero una en particular gana cada vez más seguidores, no solo en el país, sino también en Estados Unidos: Topo Chico. ¿Te has preguntado quién es su dueño y cuál es su historia?

Para quienes son nuevos consumidores o desconocen las empresas del norte de México, podría sorprender que esta marca cuenta con 130 años de historia, es decir, nació en una época en la que Porfirio Díaz aún gobernaba el país.

A pesar de su antigüedad, la expansión global de Topo Chico se consolidó apenas en 2017, cuando firmó un acuerdo con la compañía refresquera más grande del mundo. A continuación, los detalles.