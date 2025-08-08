SimiPet Care abre nuevas sucursales en CDMX: estas son las ubicaciones de las veterinarias

Las veterinarias de Farmacias Similares, SimiPet Care continúan con su expansión en la Ciudad de México y el Estado de México , con servicios a precios accesibles. Recientemente, confirmaron siete nuevas sucursales y estas son sus direcciones.
¿Buscas una veterinaria accesible? Nuevas direcciones de SimiPet Care en CDMX
Servicios y precios en SimiPet Care
Las sucursales veterinarias de Farmacias Similares ofrecen consultas médicas a 75 pesos, donde podrán atenderse:
- Manejo de heridas;
- Aplicación de medicación;
- Prueba de glucosa;
- Raspado cutáneo;
- Vendajes.
También hay inmunización desde 100 pesos:
Vacunas felinas:
- Rabia
- Triple
- Cuádruple
- Leucemia
Vacunas caninas:
- Antirrábica
- Puppy
- Triple
- Séxtuple
- Bordetella
Los costos de aplicación dependen del peso y tamaño de las mascotas.
No hay necesidad de agendar cita para recibir atención, sino que será similar a los consultorios médicos de Farmacias Similares. Se brindará el servicio conforme vaya llegando el público.
La atención será de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas, y de 9:00 a 15:00 horas los domingos.
Nuevas sucursales
Actualmente ocho SimiPet Care en la Ciudad de México y el Estado de México anunciadas en el sitio oficial. Estas son las direcciones:
CDMX
Prosperidad 63, Col. Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, C.P. 11800, CDMX
Calle San Gonzalo Lt 10 Mz 1 Col. Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04600, CDMX
Calzada Chabacano No. 65 Locales 1 y 2, Col. Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06850, CDMX
Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 854, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900, CDMX
Edomex
Av. Texcoco No. ext 268, int. 1, Nezahualcóyotl, C.P. 57730, Estado de México.
Calle Ayolta Centro No. ext. 4300, int. 1, Col. Ayotla Centro, Ixtapaluca, C.P. 56560, Estado de México.
Calle Achacali, Mz 192, Lt 30, int 1, Col. Artesanos, Chimalhuacán, C.P. 56334, Estado de México
Av. FF.CC. de Acámbaro No. 40 Col. El Molinito, Naucalpan de Juárez, C.P. 53530, Estado de México.
De acuerdo con las redes sociales de SimiPet Care, se espera que abran más sucursales en:
Iztacalco - Col. Viaducto Piedad
Iztapalapa - Col. 2da Ampliación de Santiago Acahualtepec
La Magdalena Contreras - Col. Santa Teresa
Venustiano Carranza - Col. Moctezuma 2da Sección
Ecatepec de Morelos - Col. Villas de Ecatepec
Simi Agentes de la Felicidad y la atención a perros rescatados
El 17 de julio se anunció una nueva iniciativa de SimiPet Care, el cual tiene como objetivo dar refugio a un perro rescatado en las instalaciones del corporativo durante un mes, y organizar su adopción.
Se realizarán entrevistas a posibles tutores para realizar la acogida responsable.
Por su parte, también brinda atención gratuita a perros rescatados de la calle.