Empresas

¿Buscas una veterinaria accesible? Nuevas direcciones de SimiPet Care en CDMX

SimiPet Care, la línea veterinaria de Farmacias Similares, ya cuenta con nuevas ubicaciones en Coyoacán, Asturias, Jardín Balbuena, Naucalpan e Ixtapaluca. Estas son sus direcciones.
vie 08 agosto 2025 03:00 PM
SimiPet Care abre nuevas sucursales en CDMX: estas son las ubicaciones de las veterinarias
La primera SimiPet Care fue inaugurada el 12 de junio de 2025 en la colonia Escandón 1, en la Ciudad de México.
Servicios y precios en SimiPet Care

Las sucursales veterinarias de Farmacias Similares ofrecen consultas médicas a 75 pesos, donde podrán atenderse:

- Manejo de heridas;
- Aplicación de medicación;
- Prueba de glucosa;
- Raspado cutáneo;
- Vendajes.

También hay inmunización desde 100 pesos:

Vacunas felinas:
- Rabia
- Triple
- Cuádruple
- Leucemia

Vacunas caninas:
- Antirrábica
- Puppy
- Triple
- Séxtuple
- Bordetella

Los costos de aplicación dependen del peso y tamaño de las mascotas.

No hay necesidad de agendar cita para recibir atención, sino que será similar a los consultorios médicos de Farmacias Similares. Se brindará el servicio conforme vaya llegando el público.

La atención será de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas, y de 9:00 a 15:00 horas los domingos.

Mascotas del Ahorro vs SimiPet Care: la lucha por el mercado de mascotas
Empresas

El duelo entre Farmacias del Ahorro y Farmacias Similares por el mercado de las mascotas

Nuevas sucursales

Actualmente ocho SimiPet Care en la Ciudad de México y el Estado de México anunciadas en el sitio oficial. Estas son las direcciones:

CDMX

Prosperidad 63, Col. Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, C.P. 11800, CDMX

Calle San Gonzalo Lt 10 Mz 1 Col. Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04600, CDMX

Calzada Chabacano No. 65 Locales 1 y 2, Col. Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06850, CDMX

Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 854, Col. Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900, CDMX

Edomex

Av. Texcoco No. ext 268, int. 1, Nezahualcóyotl, C.P. 57730, Estado de México.

Calle Ayolta Centro No. ext. 4300, int. 1, Col. Ayotla Centro, Ixtapaluca, C.P. 56560, Estado de México.

Calle Achacali, Mz 192, Lt 30, int 1, Col. Artesanos, Chimalhuacán, C.P. 56334, Estado de México

Av. FF.CC. de Acámbaro No. 40 Col. El Molinito, Naucalpan de Juárez, C.P. 53530, Estado de México.

De acuerdo con las redes sociales de SimiPet Care, se espera que abran más sucursales en:

Iztacalco - Col. Viaducto Piedad

Iztapalapa - Col. 2da Ampliación de Santiago Acahualtepec

La Magdalena Contreras - Col. Santa Teresa

Venustiano Carranza - Col. Moctezuma 2da Sección

Ecatepec de Morelos - Col. Villas de Ecatepec

Simi Agentes de la Felicidad y la atención a perros rescatados

El 17 de julio se anunció una nueva iniciativa de SimiPet Care, el cual tiene como objetivo dar refugio a un perro rescatado en las instalaciones del corporativo durante un mes, y organizar su adopción.

Se realizarán entrevistas a posibles tutores para realizar la acogida responsable.

Por su parte, también brinda atención gratuita a perros rescatados de la calle.

