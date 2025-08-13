Tus compras en Oxxo ahora serán vigiladas por el C5 de CDMX en tiempo real

Así funcionará el sistema en los Oxxo

El C5 señaló en un comunicado que esta alianza “permitirá visualizar en tiempo real las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia instalados en establecimientos de la cadena y permitirá activar mecanismos de alerta inmediata y protocolos de atención a emergencias”.

"La alianza integra, en una primera etapa, 50 tótems de la cadena al ecosistema de videovigilancia que cuenta con 17 mil 629 tótems y permitirá que ahora las compras en el OXXO sean más seguras, en un modelo de seguridad impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que ha llevado a una baja de 61 por ciento en delitos de alto impacto entre 2019 y 2025", afirmó Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5.

Hasta ahora, la dependencia no ha dado a conocer la ubicación de los primeros 50 tótems, los sistemas de vigilancia instalados en tiendas OXXO. Sin embargo, el primero se inauguró en la intersección de Camino a Santa Fe y Chilenos, en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón.

Durante la apertura estuvieron presentes el coordinador general del C5 y Alejandro Arrellano, apoderado legal de OXXO, quienes encendieron uno de los tótems.

El convenio contempla la difusión de las líneas 9-1-1 y 089 para denuncias anónimas, así como la instalación de señalética con el mensaje: “Este negocio es aliado del C5. Videovigilancia que te cuida”.

¿Por qué es importante esta alianza?

La alianza entre OXXO, el C5 y CSCP cobra relevancia por el alto flujo de efectivo que maneja la cadena de tiendas. No solo se trata de las compras diarias, sino también de los depósitos y retiros que realizan los clientes a lo largo del día, lo que convierte a estos locales en puntos estratégicos para la prevención de delitos.

La integración de los tótems de videovigilancia permitirá un monitoreo más cercano de estas operaciones, agilizar la respuesta ante incidentes y reforzar la seguridad tanto de los clientes como del personal que atiende las tiendas.