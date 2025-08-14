Publicidad

Empresas

Epson logra crecer a triple dígito con impresión en frío y menor consumo

Epson creció aun cuando las grandes impresoras dejaron de ocupar espacio en las oficinas. Su plan combina reemplazo de flotas obsoletas y ahorros de energía de 70%.
jue 14 agosto 2025 12:37 PM
Epson no ha muerto: la marca de impresoras encontró el secreto para seguir en las oficinas
Hoy, el 30% de las ventas de Epson provienen de soluciones para consumidores en el hogar, mientras que el 70% se divide entre el sector industrial y corporativo.

Hace años, las oficinas contaban con cuartos específicos para impresoras grandes e indispensables en el flujo diario de documentos. Ahora las oficinas son en su mayoría espacios de reunión e interacción, en los que se ha reducido drásticamente el uso de estas herramientas; algo que pudiera parecer un golpe directo para empresas como Epson.

No obstante, para esta compañía la disminución en la demanda de las grandes impresoras fue una oportunidad para evolucionar y anticipar las necesidades del mercado. “El impacto para nosotros fue positivo. En los últimos años hemos crecido a triple dígito, gracias a una estrategia que anticipó estos cambios desde 2016”, asegura Fabio Neves, vicepresidente de Marketing y Ventas de Epson para América Latina.

Su plan de acción se enfocó en desarrollar impresoras más compactas, eficientes y sostenibles, adaptadas tanto a oficinas abiertas como a hogares; un movimiento que los posicionó estratégicamente cuando la pandemia aceleró el trabajo a distancia, pues la impresión en el hogar experimentó un auge gracias a estudiantes y trabajadores que necesitaban equipos más pequeños.

Asimismo, Epson no dudó en diversificar su oferta hacia segmentos como la impresión de textiles, etiquetas y gráficos de alta precisión. Neves asegura que los sectores industriales se han convertido en áreas de expansión para la empresa. “No buscamos solo imprimir documentos, sino aportar soluciones innovadoras a múltiples industrias”, comenta.

Hoy día, 30% de sus ventas provienen de soluciones para consumidores en el hogar, mientras que un 70% se divide entre el sector industrial y corporativo, y aunque este último aún enfrenta retos para adoptar tecnologías más sostenibles, como la impresión en frío, Epson está enfocada en capturar mercado y reemplazar impresoras obsoletas por equipos más eficientes y ecológicos.

“Los empleados imprimen cosas distintas a las de antes. Por ejemplo, ya no se imprimen tantas facturas o estados de cuenta, pero ahora hay una mayor necesidad de documentos especializados, gráficos o etiquetas. Aunque el volumen de impresión ha cambiado, no ha desaparecido; simplemente se ha adaptado a las nuevas dinámicas laborales y a las necesidades específicas de cada industria”, dice Neves.

Por otro lado, la sostenibilidad ha sido un eje central en las decisiones estratégicas de Epson. Según datos de Deloitte, el 55% de los consumidores en América Latina prefieren marcas con prácticas responsables, lo que valida el enfoque de la compañía hacia tecnologías como la impresión en frío. Este sistema reduce en un 70% el consumo energético y en un 40% los costos operativos en comparación con las impresoras láser tradicionales.

Desde sus inicios, Epson evitó desarrollar impresoras láser, por su alto consumo de energía y generación de residuos. “Sabíamos que no era el futuro. Esta tecnología consume mucha energía, genera calor y residuos, lo que no está alineado con nuestra visión de sostenibilidad”, apunta Roberto Donoso, director comercial de Marketing y Ventas de la región sur de la empresa.

Para Epson, el verdadero desafío más que tecnológico es educativo. Fabio Neves comenta que muchas corporaciones están comenzando a considerar tecnologías más sostenibles, como la impresión en frío, debido a los beneficios tanto económicos como ambientales.

Sin embargo, Donoso enfatiza que esto es un proceso educativo. “Muchas empresas aún se aferran a las impresoras láser porque no conocen los beneficios de nuestra tecnología. Parte de nuestro trabajo es educar y mostrar cómo nuestros equipos pueden ahorrar costos operativos y ser más sostenibles al mismo tiempo”, señala el directivo.

Por lo pronto, y a medida que las necesidades de impresión en el ámbito corporativo se hacen más específicas, Epson quiere liderar este mercado en los próximos cinco años, con una estrategia que combina innovación, sostenibilidad y educación del cliente. Actualmente, tienen una participación del 10% en este segmento.

