Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Empresas

Volkswagen y sindicato acuerdan incremento salarial de 4% para 2025

El sindicato había solicitado un aumento salarial del 14% en su pliego petitorio, lo que generó tensión durante la revisión salarial.
lun 18 agosto 2025 08:04 PM
Illustration shows Volkswagen logo
El plazo para llegar a un acuerdo vencía a las 11:00 horas del 18 de agosto.

Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) alcanzaron un acuerdo en la revisión salarial correspondiente al año 2025, tras un proceso de diálogo descrito como respetuoso y constructivo.

La empresa destacó en un comunicado que el incremento será del 4% directo al salario, lo que protege el poder adquisitivo de los trabajadores y se ubica por encima de la inflación.

“En Volkswagen de México estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes. Este resultado refleja nuestro compromiso con una estrategia de negocio centrada en las personas y en su bienestar,” dijo Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización de Volkswagen de México.

Publicidad

El sindicato había solicitado un aumento salarial del 14% en su pliego petitorio, lo que generó tensión durante la revisión salarial. En los días previos al vencimiento del plazo legal, tanto la empresa como el sindicato implementaron medidas preventivas ante la posibilidad de un paro productivo.

El plazo para llegar a un acuerdo vencía a las 11:00 horas del 18 de agosto, y de no concretarse, la huelga habría detenido la producción de una de las principales armadoras automotrices del país y afectado la operación de su red de proveedores.

Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo luego de una serie de encuentros entre las comisiones revisoras de la empresa y del sindicato, en los que se analizó el entorno actual de la industria automotriz, marcado por retos a nivel global para el Grupo Volkswagen y para Volkswagen de México.

La compañía reconoció en un comunicado la participación de las autoridades laborales y del equipo de conciliadores, quienes facilitaron un entorno de entendimiento y colaboración durante las negociaciones.

La planta de Puebla, ubicada a 120 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, produce los modelos Jetta, Tiguan (versión larga) y Taos, y opera desde 1967. En 2024, Volkswagen de México ensambló 382,312 vehículos en Puebla.

Publicidad

Tags

Volkswagen

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad