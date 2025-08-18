Volkswagen y sindicato acuerdan incremento salarial de 4% para 2025

El sindicato había solicitado un aumento salarial del 14% en su pliego petitorio, lo que generó tensión durante la revisión salarial. En los días previos al vencimiento del plazo legal, tanto la empresa como el sindicato implementaron medidas preventivas ante la posibilidad de un paro productivo.

El plazo para llegar a un acuerdo vencía a las 11:00 horas del 18 de agosto, y de no concretarse, la huelga habría detenido la producción de una de las principales armadoras automotrices del país y afectado la operación de su red de proveedores.

Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo luego de una serie de encuentros entre las comisiones revisoras de la empresa y del sindicato, en los que se analizó el entorno actual de la industria automotriz, marcado por retos a nivel global para el Grupo Volkswagen y para Volkswagen de México.

La compañía reconoció en un comunicado la participación de las autoridades laborales y del equipo de conciliadores, quienes facilitaron un entorno de entendimiento y colaboración durante las negociaciones.

La planta de Puebla, ubicada a 120 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, produce los modelos Jetta, Tiguan (versión larga) y Taos, y opera desde 1967. En 2024, Volkswagen de México ensambló 382,312 vehículos en Puebla.