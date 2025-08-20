Publicidad

Volkswagen venderá refacciones en Mercado Libre desde su tienda oficial

La automotriz iniciará con 1,500 piezas y busca llegar a 6,000 en dos años, integrando a toda su red de concesionarios.
mié 20 agosto 2025 08:12 AM
La estrategia digital busca atender a vehículos de hasta diez años y dar salida a inventarios de concesionarios.

La compra de refacciones originales de Volkswagen en México ya no estará limitada a los mostradores de concesionarios. A partir del 10 de septiembre, la marca alemana abrirá su tienda oficial en Mercado Libre, en alianza con la plataforma de comercio electrónico, con un catálogo inicial de más de 1,500 piezas.

“Esta alianza con Mercado Libre responde a la necesidad de estar mucho más cerca de nuestros clientes. Ustedes lo saben, Mercado Libre es un referente en temas de comercio electrónico”, dijo Rodrigo Ruiz, director comercial de Aftersales del Grupo Volkswagen.

El nuevo canal permitirá comprar desde refacciones de mantenimiento y desgaste, hasta piezas de colisión y accesorios de seguridad y protección. Todo bajo el sello de originalidad de la marca. “Lo más importante para nosotros es garantizar refacciones y accesorios 100% originales, con el respaldo de Volkswagen y de toda la red de concesionarios en México”, señaló Ruiz.

En esta primera etapa, 30 concesionarios participan como vendedores dentro de la tienda oficial, pero el objetivo es integrar a los 166 distribuidores de la red nacional en fases sucesivas. Cada distribuidor será responsable de publicar y despachar sus piezas, aunque algunos productos estarán disponibles bajo el esquema Full de Mercado Libre, que centraliza inventario en los almacenes de la plataforma para entregas más rápidas.

La lógica de precios seguirá los lineamientos de la marca, aunque con márgenes propios para cada distribuidor. “Nosotros trabajamos con precios públicos sugeridos. Después, cada concesionario define su oferta, lo que permitirá al cliente encontrar tres o cuatro opciones de la misma pieza con distintas condiciones de valor”, explicó Ruiz.

Para identificar la oferta oficial dentro del marketplace, los clientes deberán entrar a la sección de tiendas oficiales y localizar el tag “Tienda Oficial Volkswagen”. De esa forma se diferenciarán de otros vendedores que ofrecen autopartes genéricas o de aftermarket. “Al estar dentro de esta plataforma eliminamos el riesgo de productos falsificados, porque el único vendedor oficial de piezas originales somos nosotros”, aseguró Ruiz.

La iniciativa también busca dar salida a inventarios de baja rotación en los concesionarios, particularmente útiles para vehículos de ocho a diez años de antigüedad. “Esto flexibiliza la disponibilidad, porque una pieza difícil de conseguir en el norte del país puede encontrarse en Ciudad de México y enviarse con seguridad”, detalló.

En cuanto al catálogo, hoy se integran 1,500 números de parte, con la meta de alcanzar 2,500 hacia finales de 2025. En un plazo de dos años y medio, Volkswagen planea llegar a 6,000 piezas publicadas, incluyendo más refacciones de colisión y componentes de motor.

“Estamos trabajando a marchas forzadas para ampliar la oferta. La idea es que el cliente pueda resolver desde una banda de motor hasta un espejo robado, con la confianza de que recibe un producto genuino”, explicó Ruiz.

El servicio se complementa con garantías. Las refacciones y accesorios tendrán un año de cobertura; las piezas de desgaste, seis meses; y las de colisión, 30 días. “El cliente tendrá claridad sobre la garantía y las especificaciones de cada producto antes de comprar”, puntualizó Ruiz.

Para Volkswagen, la apuesta digital no sustituye al concesionario físico, sino que lo complementa. “No tenemos intención de reemplazar los canales tradicionales, sino de llegar a un parque vehicular enorme que busca comodidad y rapidez”, comentaron los voceros.

La alianza también refuerza la estrategia de fidelización. Uno de los principales indicadores de la marca es lograr que los clientes regresen a los concesionarios después de los primeros años de uso. “Los segmentos 2 y 3 —vehículos fuera del periodo de garantía, hasta ocho o diez años de antigüedad— concentran gran parte de la demanda que queremos atender”, señaló Ruiz.

El cambio en hábitos de consumo fue otro detonante. La búsqueda de autopartes en línea se ha vuelto una constante en México, donde Mercado Libre registra millones de consultas mensuales en la categoría. “El consumo de nuestros clientes cambia día a día, y las plataformas tecnológicas no solo son útiles, también se han vuelto confiables y con mayor alcance”, agregó el directivo.

La propuesta busca, además, proteger a los clientes frente a la informalidad en el mercado de refacciones. A través del programa Brand Protection, Volkswagen podrá denunciar vendedores no autorizados dentro de la plataforma, con el fin de depurar la oferta y dar visibilidad únicamente a piezas originales.

“Lo que queremos es hacerlo muy fácil: que el cliente compre con certeza, reciba rápido su pedido y sepa que tiene garantía de fábrica. Esa es la propuesta de valor que estamos construyendo con Mercado Libre”, dijo Ruiz.

¿Cómo funcionará la venta de refacciones de Volkswagen en Mercado Libre?

¿Cuándo estará disponible?

La tienda oficial ya está activa en fase piloto, pero el lanzamiento oficial será el 10 de septiembre de 2025.

¿Qué se podrá comprar?

Refacciones de mantenimiento, piezas de desgaste, autopartes de colisión, accesorios de seguridad y, gradualmente, componentes de motor.

¿Quién fija los precios?

Volkswagen maneja precios públicos sugeridos, pero cada concesionario define su oferta, lo que puede generar varias opciones para la misma pieza.

¿Quién vende y quién envía?

Las piezas son ofrecidas por concesionarios oficiales de Volkswagen. El envío puede gestionarse desde el distribuidor o desde los almacenes de Mercado Libre bajo el esquema Full, dependiendo del producto.

¿Cómo identificar la tienda oficial?

Las piezas originales aparecerán con el tag “Tienda Oficial Volkswagen” dentro de Mercado Libre.

¿Qué garantía tendrán las refacciones?

Un año para refacciones y accesorios, seis meses en piezas de desgaste y 30 días en autopartes de colisión.

¿Cuántos concesionarios participan?

Actualmente son 30, con la meta de integrar a los 166 concesionarios de la red nacional en etapas posteriores.

¿Cuántos productos habrá en el catálogo?

Hoy se ofrecen 1,500 piezas, con el objetivo de llegar a 2,500 hacia fin de año y hasta 6,000 en un plazo de dos años y medio.

