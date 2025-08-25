¿Costco, Sam's Club y Walmart cerrarán en México por el Labor Day 2025?

En Estados Unidos, el Labor Day (Día del Trabajo) es una de las fechas más importantes del año, por lo que grandes supermercados como Costco, Sam's Club y Walmart suelen cerrar o ajustar sus horarios. Pero ¿aplica lo mismo en México?
Si te preguntas si tu supermercado favorito estará cerrado la próxima semana por esta celebración en el país vecino, quédate: aquí te contamos todo lo que debes saber para que no te tome por sorpresa.
Publicidad
¿Qué es Labor Day y cuándo se celebra en 2025?
Labor Day, o Día del Trabajo en Estados Unidos, es una celebración anual que honra a los trabajadores y sus contribuciones al país. Se celebra el primer lunes de septiembre, por lo que en 2025 caerá el 1 de septiembre.
Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando movimientos laborales luchaban por mejores condiciones de trabajo, jornadas más justas y derechos laborales. La fecha se estableció oficialmente como feriado nacional en 1894 para reconocer la importancia de los trabajadores en el desarrollo económico y social del país norteamericano.