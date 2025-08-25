Publicidad

Presidente de la CNBV asegura que deja un sistema más sólido; encarga ahorradores a sucesor

Jesús de la Fuente, quien deja la presidencia de la CNBV el 1 de septiembre, dijo que su relevo, Ángel Cabrera es un personaje con mucho conocimiento y trayectoria dentro del sistema financiero.
lun 25 agosto 2025 02:44 PM
Jesús de la Fuente deja su cargo en septiembre.

Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que deja su cargo, en septiembre próximo, sin pendientes y pidió al futuro titular, Ángel Cabrera, que se encargue de los ahorradores.

Al salir de la conmemoración de los 100 años del Banco de México, de la Fuente aseguró que su gestión no es valorada, pero bajo su cargo hubo reformas al marco jurídico que permiten un sistema financiero más sólido y estable.

Destacó que en el marco jurídico se ha capacitado más al personal, además de haber hecho inversiones en tecnología que permitieron poner los datos en la nube, por ejemplo.

Sobre la designación de Ángel Cabrera como su sucesor, de la Fuente dijo que es un personaje con mucho conocimiento y trayectoria dentro del sistema financiero.

La semana pasada, Hacienda informó la remoción de Jesús de la Fuente de su puesto . Esto en medio de los señalamientos por lavado de dinero de tres instituciones financieras mexicanas, la aprobación pendiente de licencias bancarias y problemas financieros en algunas Sofipos.

"Creo que él va a consolidar mucho aspectos internacionales, nacionales y sobre todo a cuidar mucho la estabilidad y buen funcionamiento de la banca", dijo. "Una cosa que es fundamental: la protección de los usuarios".

Al cuestionarle sobre el caso de la Sofipo CAME, que tiene a cientos de ahorradores inconformes y sin acceso a su dinero, de la Fuente dijo que ese caso queda en manos de Ángel Cabrera.

