Presidente de la CNBV asegura que deja un sistema más sólido; encarga ahorradores a sucesor

Destacó que en el marco jurídico se ha capacitado más al personal, además de haber hecho inversiones en tecnología que permitieron poner los datos en la nube, por ejemplo.

Sobre la designación de Ángel Cabrera como su sucesor, de la Fuente dijo que es un personaje con mucho conocimiento y trayectoria dentro del sistema financiero.

La semana pasada, Hacienda informó la remoción de Jesús de la Fuente de su puesto . Esto en medio de los señalamientos por lavado de dinero de tres instituciones financieras mexicanas, la aprobación pendiente de licencias bancarias y problemas financieros en algunas Sofipos.

"Creo que él va a consolidar mucho aspectos internacionales, nacionales y sobre todo a cuidar mucho la estabilidad y buen funcionamiento de la banca", dijo. "Una cosa que es fundamental: la protección de los usuarios".

Al cuestionarle sobre el caso de la Sofipo CAME, que tiene a cientos de ahorradores inconformes y sin acceso a su dinero, de la Fuente dijo que ese caso queda en manos de Ángel Cabrera.