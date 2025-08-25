Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Tecnología

Elon Musk demanda a Apple y OpenAI por supuesto monopolio

Las empresas de Musk reclaman miles de millones de dólares en daños y perjuicios y una orden judicial permanente para detener las presuntas prácticas anticompetencia.
lun 25 agosto 2025 02:26 PM
musk-demanda-apple-oepnai
La denuncia acusa a Apple de manipular las clasificaciones de la App Store para favorecer a ChatGPT y retrasar la aprobación de actualizaciones de la aplicación Grok.

El multimillonario Elon Musk presentó este lunes una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI. A nombre de sus empresas xAI y X, el magnate alegó que los dos gigantes tecnológicos crearon una asociación ilegal para sofocar la competencia.

La denuncia acusa a Apple y OpenAI de haber firmado un acuerdo exclusivo que hace de ChatGPT el único chatbot de inteligencia artificial generativa integrado al sistema operativo del iPhone, mientras bloquea a rivales como Grok, de xAI.

Publicidad

"Esta es la historia de dos monopolistas que unen fuerzas para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa jamás creada por la humanidad: la inteligencia artificial", afirmó la demanda.

También alega que Apple posee el 65% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, mientras que OpenAI controla al menos el 80% del mercado de chatbots de IA generativa a través de ChatGPT.

Apple y OpenAI anunciaron su alianza en junio de 2024, lo que convirtió a ChatGPT en el asistente de inteligencia artificial exclusivo, accesible a través del asistente de voz Siri de Apple y otras funciones del iPhone.

La demanda señala que este acuerdo otorga un acceso ChatGPT exclusivo a "millas de millones de solicitudes" de cientos de millones de usuarios de iPhone. También acusa a Apple de manipular las clasificaciones de la App Store para favorecer a ChatGPT y retrasar la aprobación de actualizaciones de la aplicación Grok.

Ni Apple ni OpenAI respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de AFP.

La demanda llega luego de las amenazas que Musk realizó a principios de mes, que desencadenaron una tensa discusión con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

En un mensaje en X, Altman calificó la acusación de Musk de "notable" y dijo que "manipulaba X para beneficiar a sí mismo ya sus compañías". Musk le respondió tachándolo de "mentiroso".

En la segunda semana de agosto Musk amenazó con demandar a Apple porque, comentó, no incluyó ni a xAI ni a X en la lista de aplicaciones de IA recomendadas para iOS, algo que beneficia a otros jugadores del sector, como OpenAI.

Tanto Almant como Musk son fundadores originales de OpenAI antes de la salida del dueño de Tesla en 2018 y ahora mantienen una relación conflictiva. Musk fundó xAI en 2023 para competir con OpenAI y otras importantes empresas de IA.

Con infromación de AFP.

Publicidad

Tags

Elon Musk Apple Inc OpenAI

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad