Nissan pierde respaldo de Mercedes-Benz en medio de reestructuración

La venta indica la preocupación de los inversores por las perspectivas del plan de reconversión de Nissan, que incluye el cierre de la producción en algunas plantas en Japón y en el extranjero para recortar costos y restablecer la rentabilidad.

Las acciones se ofrecerán a precios que oscilarán entre 337.5 y 345 yenes por acción, lo que supondría un descuento de entre el 4.96% y el 7.02% en comparación con el último precio de cierre de 363 yenes por papel del lunes, según el documento.

La fijación del precio de la venta está prevista para antes de la apertura de la Bolsa de Tokio el martes y se espera que la liquidación tenga lugar el jueves.

Nissan y Mercedes-Benz no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.