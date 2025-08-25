Nissan pierde respaldo de Mercedes-Benz en medio de reestructuración

El fondo de pensiones de Mercedes-Benz planea vender su participación de unos 346 millones de dólares en Nissan Motor, según se desprende de un documento de términos, lo que aumenta la presión sobre el precio de las acciones del atribulado fabricante de automóviles japonés.
El tercer mayor fabricante de automóviles de Japón se ha visto afectado por los aranceles estadounidenses, la reestructuración y los menores volúmenes de ventas, que han contribuido a una caída del precio de sus acciones de alrededor del 24% desde principios de 2025.