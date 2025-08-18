Profeco lanza dos alertas por Nissan Magnite, el nuevo modelo de la marca japonesa

Fallas en Nissan Magnite 2025

La Profeco detectó dos principales fallas en los modelos de los autos de Nissan. La primera consiste en una falla en la activación de las luces altas. Al realizar esta acción, se genera una sobrecorriente en el conector de los faros, provocando un sobrecalentamiento.

Al usarlos por periodos prolongados, se derretiría el conector y los faros dejarían de funcionar. Profeco estimó que este problema está en 6,877 unidades de la versión Magnite Advance.

Como contramedida, se reconfigurará el módulo IPDM y se cambiará el conector de faro izquierdo y derecho, sin costo.

La segunda puede afectar a 15,047 unidades de Nissan Magnite 2025, y es la más riesgosa reportada. Consiste en que la tubería ABS podría entrar en contacto con el protector térmico del tubo por una holgura incorrecta.

Esto puede provocar daños por abrasión en la superficie de la tubería ABS y su perforación, la fuga de líquido de frenos, por lo que se encendería el mensaje de advertencia en el panel.

El riesgo de perder la capacidad de frenado puede ocasionar un accidente o una coalición.

Para contrarrestarlo, la automotriz revisará la tubería ABS y ajustará la holgura entre ella y el protector térmico en caso de encontrarse con una separación menor a 20 mm, sin costo.

¿Qué hacer si tengo uno de estos modelos?

Nissan informó que desde el 30 de julio cuenta con reportes relacionados con los incidentes mencionados en México, y desde agosto implementó una campaña de revisión para solucionar las posibles fallas.

La marca japonesa contactará a los consumidores por teléfono, correos electrónicos, mensajes o cartas, dependiendo los medios de contacto disponibles, para notificarles del llamado a revisar el vehículo.

Al ser contactados mediante un call center, los afectados deberán acudir de forma inmediata a la Red de Distribuidores Nissan, y en caso necesario, aplicar la contramedida.

El llamado también estará disponible en la siguiente liga directa https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html dentro de su sitio oficial https://www.nissan.com.mx/

¿Qué hacer si no fui contactado?

Si tienes uno de estos modelos, puedes contactar a Nissan mediante sus distribuidores autorizados, o por teléfono al número 800 9 NISSAN (647726) opción 6.

También puedes mandar un correo electrónico a contacto.nissan@nissan.com.mx

Magnite, el nuevo modelo city SUV

En abril de este año, la automotriz japonesa presentó el nuevo Magnite , un modelo compacto que inaugura la categoría de los “city SUV” con un precio de arranque de 388,900 pesos, el más accesible de Nissan en México.

“Lo que hicimos fue cerrar un hueco que teníamos muy claro”, explicó Humberto Gómez, Director Senior de Marketing y Ventas para Nissan América del Sur. “Hoy, muchos clientes de March buscan subir al siguiente nivel, pero no siempre pueden brincar directamente a un Kicks. Magnite es ese escalón intermedio”, dijo el 24 de abril.

Nissan Magnite busca consolidar la oferta de siete SUV en México con acceso hasta el segmento premium. Fabricadas en Chennai, India, se exportarán a 65 países, incluyendo México.

Con información de Ivet Rodríguez.