Empresas

Walmart está "en pláticas" para regresar al Buen Fin

La Secretaria de Economía está en pláticas para que la cadena de supermercados se integre nuevamente a la campaña promocional organizada por la ANTAD.
mar 26 agosto 2025 03:41 PM
Walmart negocia su regreso al Buen Fin 2025, en el que no participa desde 2019
Walmart cuenta con su promocional El Fin Irresistible, que se desarrolla a la par de El Buen Fin.

La Secretaría de Economía (SE) dijo que mantiene conversaciones con Walmart para sumarse a la edición 2025 de El Buen Fin, programa que este año celebra su 15 aniversario en México.

Enrique Salomón Rosas Ramírez, director general de Competitividad y Competencia de la SE, adelantó que la cadena de autoservicio ya recibió la invitación oficial y aceptó participar en la campaña de descuentos, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

“A Walmart ya lo invitamos también. Ya decidieron participar. Vamos a trabajar también con ellos. Estamos platicando con ellos. Entonces, vamos muy bien. Estamos muy animados, estamos muy contentos”, declaró el funcionario en conferencia con medios.

Rosas Ramírez aseguró que la intención del gobierno no es imponer condiciones a las compañías, por lo que la invitación a formar parte de la estrategia se extiende tanto a grandes corporativos como a micro, pequeñas y medianas empresas del país.

En esta ocasión, El Buen Fin se vinculará a la campaña Hecho en México, con el fin de integrar a más productores locales y pequeñas empresas, quienes ya pueden registrarse para participar.

La meta de las autoridades es superar los resultados de la edición 2024, que generó una derrama económica de 172,900 millones de pesos, equivalente a unos 43,000 millones de pesos diarios.

“Hay alrededor de cinco millones de Mipymes en todo el país. El año pasado se inscribieron alrededor de ciento setenta y tantos mil comercios, negocios y establecimientos, y estamos esperando superar la meta”, señaló Rosas Ramírez.

¿Por qué Walmart no está en El Buen Fin?

La minorista no ha participado en El Buen Fin desde 2019, cuando decidió salir de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Desde entonces, Walmart, Bodega Aurrerá y Sam’s Club promueven su propia campaña: El Fin Irresistible.

Esta iniciativa suele adelantarse algunos días a El Buen Fin y se ha convertido en un motor para el crecimiento de las ventas de la empresa en el último trimestre del año.

Al no pertenecer a la ANTAD —organismo que coordina El Buen Fin y agrupa a cadenas como La Comer, Soriana y Chedraui—, Walmart tiene libertad para definir las fechas y condiciones de su estrategia comercial.

