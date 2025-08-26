Publicidad

Empresas

Oxxo se suma por primera vez a El Buen Fin, con el sello "Hecho en México"

La cadena participará por primera vez en El Buen Fin para impulsar ventas en sus 24,000 tiendas, tras meses de lluvias que redujeron consumo en categorías clave como refrescos y cerveza.
mar 26 agosto 2025 02:10 PM
La cadena impulsará productos con el sello “Hecho en México” durante la campaña de descuentos.

La cadena de tiendas Oxxo participará por primera vez en El Buen Fin, la temporada de descuentos que este año se llevará a cabo en noviembre.

La empresa espera que su inclusión en la campaña dé un impulso a las ventas de las sucursales con más de un año en operación, en medio del impacto que han tenido las condiciones climáticas en los últimos meses.

“Hay que decirlo, nos han afectado las condiciones del clima. A diferencia del año pasado, que fue muy caluroso, este año hemos tenido muchas lluvias, y eso afecta a una parte de los productos, como refrescos o cervezas”, señaló Alejandro Arellano, gerente de operaciones de Oxxo Ciudad de México.

La participación de la cadena ocurre en un contexto de lenta recuperación del consumo. En el segundo trimestre del año, categorías como “Sed y Reunión” y tabaco registraron caídas, lo que llevó a que la división de Proximidad redujera sus ventas mismas tiendas de 4% a 1,023.5 millones de pesos.

La compañía regiomontana desplegará la identidad de El Buen Fin en sus más de 24,000 tiendas físicas al cierre de junio, así como en sus canales digitales, y analiza la instalación de una tienda insignia.

Arellano subrayó que 90% de los productos que se venden en Oxxo son de origen nacional, por lo que el distintivo “Hecho en México” tendrá un papel relevante durante la campaña de descuentos.

Por su parte, Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de Femsa, anticipó que se atenderán a miles de consumidores durante El Buen Fin en las tiendas de la cadena en todo el país. “Nos sumamos a una iniciativa que impulsa el consumo responsable y favorece el sello ‘Hecho en México’”, afirmó durante la presentación.

