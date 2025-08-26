Oxxo se suma por primera vez a El Buen Fin, con el sello "Hecho en México"

La cadena de tiendas Oxxo participará por primera vez en El Buen Fin, la temporada de descuentos que este año se llevará a cabo en noviembre.

La empresa espera que su inclusión en la campaña dé un impulso a las ventas de las sucursales con más de un año en operación, en medio del impacto que han tenido las condiciones climáticas en los últimos meses.

“Hay que decirlo, nos han afectado las condiciones del clima. A diferencia del año pasado, que fue muy caluroso, este año hemos tenido muchas lluvias, y eso afecta a una parte de los productos, como refrescos o cervezas”, señaló Alejandro Arellano, gerente de operaciones de Oxxo Ciudad de México.