Casiopea Ramírez Melgar, socia de Fresh Energy Consulting, consideró que la magnitud del plan no resuelve el rezago acumulado. “Es una buena noticia que ya por fin estén planteando invertir en transmisión, pero creo que no es suficiente”, señaló.

En total, el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 considera la construcción de 275 nuevas líneas de transmisión y 524 obras en subestaciones eléctricas. Se estima que beneficiará a 50 millones de usuarios en diferentes regiones.

La analista advirtió que las líneas proyectadas representan apenas 6% de la capacidad actual. “Entonces, 6% en 5 años no es nada para todo lo que se necesita”, apuntó.

Ramírez subrayó la necesidad de cambiar el enfoque de planeación. “Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es a hablar en términos anuales y no sexenales. Este 6% en 5 años es un 1.2% anual, que es más o menos lo que ha venido creciendo en los últimos 10 años, entonces no hay un cambio real en ese sentido”, comentó.

Además, explicó que los tiempos de ejecución complican el panorama. “Si hoy empiezas a hacer un proyecto y todo sale perfectamente bien, en 5 años lo vas a tener. Eso quiere decir que ese 6% que están proponiendo va a estar hasta 2030”, señaló.

El riesgo, añadió, es que para cuando entren en operación las nuevas líneas, la demanda ya haya crecido aún más, sobre todo por la entrada de proyectos de generación planeados en este y el anterior sexenio.

Demanda eléctrica crecerá 13.4% rumbo a 2030

Las obras se dividirán por zonas. En el norte del país habrá 92 proyectos, con 137 líneas de transmisión y 247 subestaciones para atender a 6 millones de hogares. En el centro se realizarán 49 proyectos, que sumarán 90 líneas y 181 subestaciones para 8.5 millones de hogares. Con este plan se concluirá la interconexión de la península de Baja California, un proceso iniciado en el sexenio anterior.

En el sur, la meta es desarrollar 30 proyectos, con 48 líneas y 96 subestaciones que llevarán energía a cerca de un millón de hogares. Estos trabajos se sumarán a la operación de los 5,097 trabajadores destinados al mantenimiento de la red.

El plan también integra un componente de innovación. La CFE implementará una Red Eléctrica Inteligente, con monitoreo y control a distancia, ajuste remoto del flujo eléctrico y comunicación mediante fibra óptica. Asimismo, renovará equipos con cables de alta temperatura, transformadores digitales y sensores móviles.

La red nacional de transmisión tiene actualmente una longitud de 111,138 kilómetros. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la demanda eléctrica estimada para 2030 será 13.4% mayor a la registrada en 2024, lo que obliga a acelerar inversiones.

El IMCO recomendó diversificar los mecanismos de financiamiento y priorizar proyectos en zonas con rezago y alto potencial renovable, además de agilizar permisos y derechos de vía. Enfatizó que la planeación debe acompañar la instalación de nuevos polos industriales.

Para el sector privado, el retraso en transmisión representa un obstáculo para aprovechar el potencial renovable del país. Sin redes suficientes, los proyectos solares y eólicos enfrentan dificultades para conectarse y vender electricidad en los centros de consumo.

El IMCO advirtió que la expansión de la red debe funcionar como un puente hacia los polos de desarrollo industrial. Sin esa conexión, la promesa de la relocalización y la transición energética perderá dinamismo.

En un país donde la demanda eléctrica seguirá creciendo a doble dígito hacia 2030, el reto no es menor. La red eléctrica mexicana enfrenta el dilema de si las inversiones actuales bastarán para sostener la electrificación del futuro.

