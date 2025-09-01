Motos Harley-Davidson en riesgo de accidente; Profeco alerta por falla peligrosa en estos modelos

¿Cuál es la falla en las motos Harley-Davidson y qué modelos están afectados?

La Profeco informó que en México se encuentran involucrados los siguientes modelos de Harley-Davidson:

-FLHC (2018)

-FLHCS (2018)

-FLHCSANV (2018)

-FLDE (2018)

-FXLRS (2020)

-FLHCSANV 120th Anniversary (2023)

-FXLRST (2024)

El fallo detectado se encuentra en el soporte del montaje del ajustador de precarga del amortiguador trasero. Con el uso normal de la motocicleta, este soporte podría fracturarse, lo que provocaría que el ajustador del amortiguador entre en contacto con el neumático trasero.

Esta situación representa un riesgo serio, ya que podría generar una pérdida repentina de presión en la llanta trasera, aumentando la probabilidad de un accidente, especialmente a altas velocidades o en maniobras de emergencia.

Como medida correctiva, Harley-Davidson llevará a cabo inspecciones gratuitas y, en caso de ser necesario, realizará las reparaciones correspondientes sin costo para los propietarios de las unidades afectadas. La campaña de revisión y reparación estará vigente hasta el 14 de julio de 2027.

Profeco y Harley-Davidson de México alertan por fallo en amortiguador trasero de 498 motocicletas.



Una pieza del amortiguador trasero puede llegar a fracturarse con el uso normal. Si esa situación se presenta, la pieza afectada puede entrar en contacto con el neumático trasero y… pic.twitter.com/qcKtuxqK8L — Profeco (@Profeco) August 30, 2025

¿Cómo acceder a la reparación gratuita?

Los distribuidores autorizados contactarán a los propietarios de las 498 motocicletas afectadas mediante correo electrónico. Además, Harley-Davidson publicará información sobre el llamado a revisión en su página oficial: https://www.harleydavidson.com/mx/es/index.html

, donde los usuarios podrán verificar si su número de VIN está incluido en la campaña.

Quienes lo deseen también pueden consultar los detalles del llamado directamente en https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/vehicle/lookupForm o comunicarse con la empresa por teléfono: 1 800 258 2464 (EE. UU.) y 1 414 343 4056 (resto del mundo).

La Profeco supervisará que se cumpla el llamado a revisión y recuerda a los consumidores sus canales de comunicación: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

La falla en estas cerca de 500 motocicletas Harley-Davidson representa un riesgo importante para los conductores y quienes los rodean. Por ello, es fundamental que los propietarios aprovechen la reparación gratuita, revisen si su unidad está incluida en el llamado y sigan las instrucciones de la empresa y de Profeco para garantizar su seguridad en la carretera.