Nissan es la marca preferida de autos en México, ¿cuáles son los modelos más vendidos?

Nissan, el líder de las ventas de automóviles en México

Durante los últimos tres años, Nissan ha sido la marca automotriz predilecta por los consumidores mexicanos, con una concentración superior al 15%, y posicionándose por encima de otras firmas como General Motors, Grupo Volkswagen y Toyota.

De enero a julio de este año, concentra el 18.2%. En el mismo periodo de 2024 tenía 17.1%.

Nissan está en el mercado nacional desde 1961, cuando se constituyó Nissan Mexicana S.A. de C.V, y cinco años después inició operaciones en la planta de Cuernavaca, la primera establecida fuera de Japón. En ese año produjo el primer automóvil mexicano Datsu Sedán Bluebird.

En julio de 2025, la planta de Nissan en CIVAC, Morelos, cerró sus puertas de manera definitiva como parte de un proceso de reorganización global bajo el plan Re:Nissan. Además de esta planta, también se espera la salida de COMPAS, en Aguascalientes.

La automotriz operará solo con dos fábricas en Aguascalientes, donde busca mantener su eficiencia y competitividad.

Los autos Nissan más vendidos en 2025

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi, de enero a julio de 2025 los modelos de automóviles preferidos son los Versa, con 51,295 unidades vendidas, y March con 17,744 unidades. Ambos ejempleares son de fabricación nacional.

Nissan March 2025 (www.nissan.com.mx)

En la categoría de SUV (Sport Utility Vehicle, Vehículo Utilitario Deportivo), los modelos más vendidos de la automotriz son los modelos Kicks, con 15,139 unidades vendidas de producción nacional; y Magnite, importado de India, con 7,529 vehículos.

Magnite es el nuevo modelo city SUV de la marca, con un precio de arranque de 388,900 pesos. Sin embargo, recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que 21,924 Magnite de 2025 presentan dos fallas de funcionamiento, uno en la activación de las luces altas y otra por un contacto en la tubería ABS con el protector térmico del tubo de holgura.

Este último puede provocar daños y fuga del líquido de frenos y perder esta capacidad.

Nissan México brindará atención a los usuarios de este modelo para revisar y solucionar posibles fallas. La marca japonesa contactará a los consumidores por teléfono, correos electrónicos, mensajes o cartas, dependiendo los medios de contacto disponibles, para notificarles del llamado a revisar el vehículo.