Femsa y Raizen ponen fin a su asociación de tiendas de conveniencia en Brasil

La brasileña Raizen y la mexicana Femsa han decidido poner fin a su asociación establecida en 2019 a través de la empresa conjunta Grupo Nos, que operaba una amplia red de tiendas de conveniencia en todo Brasil, dijeron el jueves.

La medida se produce mientras el procesador de caña de azúcar Raizen, uno de los mayores productores de azúcar del mundo y uno de los principales distribuidores de combustible, impulsa una amplia estrategia de desinversión ante los desafíos operativos y la elevada deuda.