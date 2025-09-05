Casio enfrenta su propia batalla contra la piratería

En el mercado mexicano, la piratería de relojes tiene plazas específicas de operación. “En México tenemos tres mercados, uno de ellos es el más importante de Latinoamérica, que es el de San Juan de Dios, Guadalajara”, dijo Santiago. A esa lista se suman espacios en Puebla y Tepito.

El 23% de productos sin carácter de falsificaciones a nivel global son relojes, incluso por encima de la ropa y calzado. La cifra coloca a este accesorio entre los blancos favoritos de las mafias de la copia.

México no es un destino donde se falsifiquen relojes con tanta frecuencia como China y Hong Kong que, según datos compartidos por Casio, concentran el 70% de las falsificaciones, pero sí es un destino frecuente de consumo y distribución de estas piezas falsificadas. Voceros de la compañía mencionaron que las falsificaciones llegan a puertos como Veracruz, muchas veces procedentes de India, Turquía o Malasia, con apoyo de redes coludidas en aduanas y comercios locales.

El arte de la falsificación

No todos los relojes falsificados tienen el mismo nivel de detalle. “Dependiendo del modelo es el nivel de calidad de la falsificación que hay”, explicó Santiago. Mientras los básicos son relativamente fáciles de replicar, los modelos de gama media y alta suelen ser más complejos.

(Un modelo G-Shock, uno de los más pirateados en México, muestra los detalles de calidad que lo distinguen de las imitaciones.)

La comparación entre piezas reales y copias revela señales claras. “La funcionalidad de los botones. Todos los botones tienen una funcionalidad. En cambio, en algunos falsos hay dos que hacen lo mismo”, señaló Santiago.

La iluminación es otro rasgo a observar. “Aquí la iluminación trata de hacer legible toda la pantalla, de que la luz cubra toda la pantalla. En este caso no. Aquí incluso se ve desde donde viene la fuente de luz”, detalló Santiago al contrastar un original con una imitación.

Casio insiste en que su fortaleza está en la innovación tecnológica propia. “Nuestra tecnología la desarrollamos nosotros”, aseguró el portavoz. Esto, dice, hace más difícil la copia de funciones como los materiales o los avances en las baterías.

La compañía admite que el impacto no se limita a mercados informales. Los canales digitales también están bajo observación. “Cuando detectamos una página o un perfil en redes sociales, nos paramos en la parte legal para que ellos a su vez hagan una investigación”, explicó Santiago. En más de la mitad de los casos denunciados, las páginas han sido dadas de baja.

La colaboración con autoridades locales, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), forma parte de la estrategia legal. Sin embargo, la trazabilidad en el comercio informal sigue siendo limitada.

En paralelo, la marca ha desplegado campañas digitales para alertar al consumidor. “Cuidado con páginas que están ofreciendo productos de dudosa procedencia”, se lee en las advertencias publicadas en redes sociales.

Casio insiste en que el consumidor tiene un papel central. “El mercado negro existe porque alguien lo consume. Finalmente concientizar al consumidor, porque tú puedes decir es un reloj más barato, pero tiene implicaciones ecológicas, de salud y sociales”, señaló Santiago.

Entre esas implicaciones destacan la explotación laboral, la trata de personas y los impactos ambientales de procesos de manufactura sin estándares.

El mercado mexicano es clave en la operación regional de Casio. Después de Estados Unidos, México se coloca como el segundo mercado más importante en América, seguido de Canadá.

La batalla contra la piratería es larga y compleja. Aunque los relojes falsos siguen apareciendo en tianguis, joyerías no oficiales y sitios web apócrifos, la compañía busca que su voz tenga peso en la decisión de compra.