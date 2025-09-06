BMW crecerá en China con nueva serie de autos eléctricos, dice su CFO

Al igual que sus competidores europeos, BMW ha sufrido reveses en China debido a la agresiva competencia local y a una recesión inmobiliaria que ha alejado a los consumidores chinos adinerados de la compra de automóviles nuevos.

En el primer semestre de 2025, las ventas en China del fabricante alemán de automóviles de lujo se desplomaron un 15.5%.

"Mirando a nuestra futura gama de modelos, no estoy preocupado", dijo Mertl, después de que BMW presentara el viernes su vehículo deportivo utilitario eléctrico Neue Klasse iX3, que se lanzará en China en el verano boreal de 2026.

Las baterías de los nuevos vehículos son entre un 40% y un 50% más baratas que las de los modelos existentes, dijo Mertl, un factor clave para ayudar al grupo a aumentar el retorno.

Con el iX3 50, BMW podría alcanzar márgenes equivalentes a los de los motores de combustión -la llamada paridad de márgenes- en 2026, dijo Mertl. BMW espera un margen EBIT del 5% al 7% en 2025 y el ejecutivo señaló que el objetivo era elevarlo al 8% o 10% en el futuro.

La empresa tiene previsto eliminar gradualmente sus modelos antiguos a finales de la década con el lanzamiento de la serie Neue Klasse.

