BMW crecerá en China con nueva serie de autos eléctricos, dice su CFO

BMW enfrenta reveses en China por la fuerte competencia local y la recesión inmobiliaria, que ha frenado la compra de autos nuevos entre consumidores de alto poder adquisitivo.
sáb 06 septiembre 2025 10:01 AM
En el primer semestre de 2025, las ventas del fabricante alemán de automóviles de lujo en China se desplomaron 15.5%.

BMW confía en volver a crecer en su mayor mercado, China, con la serie Neue Klasse totalmente eléctrica, una importante revisión de la cartera de la empresa que se puso en marcha esta semana con el lanzamiento de su primer modelo.

"Somos más que competitivos con este producto", dijo a Reuters el director financiero Walter Mertl. "Con la creciente disponibilidad de la Neue Klasse, volveremos a ver crecimiento en China".

Al igual que sus competidores europeos, BMW ha sufrido reveses en China debido a la agresiva competencia local y a una recesión inmobiliaria que ha alejado a los consumidores chinos adinerados de la compra de automóviles nuevos.

En el primer semestre de 2025, las ventas en China del fabricante alemán de automóviles de lujo se desplomaron un 15.5%.

"Mirando a nuestra futura gama de modelos, no estoy preocupado", dijo Mertl, después de que BMW presentara el viernes su vehículo deportivo utilitario eléctrico Neue Klasse iX3, que se lanzará en China en el verano boreal de 2026.

Las baterías de los nuevos vehículos son entre un 40% y un 50% más baratas que las de los modelos existentes, dijo Mertl, un factor clave para ayudar al grupo a aumentar el retorno.

Con el iX3 50, BMW podría alcanzar márgenes equivalentes a los de los motores de combustión -la llamada paridad de márgenes- en 2026, dijo Mertl. BMW espera un margen EBIT del 5% al 7% en 2025 y el ejecutivo señaló que el objetivo era elevarlo al 8% o 10% en el futuro.

La empresa tiene previsto eliminar gradualmente sus modelos antiguos a finales de la década con el lanzamiento de la serie Neue Klasse.

