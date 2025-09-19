Más allá de las latas: el nuevo negocio del Atún Dolores y los 11 productos para conquistar los 'nidos vacíos'

Los registros de la marca datan de 1918 en Monterrey, California, pero llega a México de la mano del expresidente Abelardo L. Rodríguez, quien la adquiere y posteriormente pasa al control del gobierno federal.

Un gigante 100% mexicano con enfoque local

En 1991, la compañía Pinsa la compra para convertirla en un negocio familiar 100% mexicano, para luego integrarla a toda la cadena productiva, desde la pesca hasta la comercialización, comenta Jimena González, Brand Manager de Atún Dólores.

Esta empresa cuenta con casi 7,000 empleados y es una de las principales generadoras de empleo de Mazatlán, Sinaloa. El 95% de su producción se destina a satisfacer la demanda en México. El resto se dirige a mercados latinos en Estados Unidos, Colombia y Chile.

Las latas de atún también viajan a países de Centroamérica. (Foto: Atún Dolores)

La más reciente apuesta de la compañía es una línea de 11 comidas preparadas, que incluyen desde pastas, arroz, risottos y paellas hasta pollo con papas a las brasas. Con este movimiento estratégico, desarrollado en colaboración con un socio experto en España, Atún Dolores busca llevar la marca a nuevos anaqueles y momentos de consumo.

El objetivo es posicionarse como una solución práctica para trabajadores, personas que viven solas, parejas y familias con nido vacío (hogares cuyos hijos ya decidieron emprender su vida) que buscan resolver una comida en minutos.

“Creemos que es un producto que está enfocado hacia esta parte de la gente que trabaja y necesita una opción práctica. A la gente que vive sola o en pareja y entonces en las noches llegas y no tienes ganas de cocinar; puedes meter una paella al microondas y en dos minutos tener una cena.

"Una nueva tendencia que hemos visto es el nido vacío: gente que vive sola porque ya no tienen hijos chicos en casa y que pueden resolver la parte de la comida de una manera mucho más práctica”, detalló la vocera en entrevista con Expansión.

Costas del Pacífico, manos artesanas y tecnología

Esta calidad tiene un componente fundamentalmente humano y artesanal. En el corazón de su planta en Mazatlán, más de 1,000 mujeres trabajan en 14 líneas de producción limpiando el pescado a mano. Su labor consiste en retirar meticulosamente espinas y carne oscura para garantizar que solo los mejores lomos lleguen al consumidor final. Este proceso, combinado con tecnología de punta, es lo que la empresa considera su principal diferenciador.

“Las 14 líneas donde están las mujeres trabajando y limpiando el pescado con las manos es artesanal dentro de lo que es el proceso de producción de las latas.

"Ellas retiran las espinas y la carne negra, asegurándose de que los lomos estén limpios previos a procesar esos lomos y ponerlos en las latas o en los sobres. Hay mujeres integradas a lo largo de toda la parte del proceso de producción”, detalla Jimena González.