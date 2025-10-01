Publicidad

El puerto de Manzanillo supera “tapón aduanal”, pero aranceles a China amenazan su recuperación

Manzanillo dejó atrás los retrasos en aduanas, pero enfrenta un nuevo riesgo: la propuesta de aranceles a decenas de productos importados desde Asia, medida que impactaría el tráfico en el puerto.
mié 01 octubre 2025 08:53 AM
Manzanillo, el puerto más activo de México, se recupera del caos aduanal pero enfrenta una amenaza mayor
El Puerto de Manzanillo es el que más contenedores moviliza en todo el litoral del Pacífico, de acuerdo con datos de la Secretaría de Marina. (Tzuara De Luna)

En un año marcado por la disrupción logística, el puerto de Manzanillo enfrenta un nuevo desafío. Mientras aún arrastra una caída en su flujo de contenedores derivada de los retrasos aduanales del primer semestre, ahora la inquietud proviene de la propuesta de la Secretaría de Economía para imponer aranceles de hasta 50% a más de 1,400 fracciones arancelarias de productos provenientes de Asia, justo el principal mercado al que atiende esta terminal.

El anuncio ha encendido alertas en sectores dependientes de las importaciones chinas, como autopartes, textiles, calzado y electrónica. De concretarse, estas medidas modificarían los volúmenes de carga que sostienen la operación diaria del puerto con mayor tráfico de contenedores del país.

“Es imposible tener las cifras a detalle porque esa información, desagregada por mercancías, únicamente la tienen las autoridades. Lo que sí puedo comentar es que entre los principales importadores destacan los retailers, así como las empresas que traen repuestos automotrices, destinados tanto a la venta directa como a la fabricación o ensamble de vehículos. También sobresalen textiles, calzado y productos electrónicos; diría que esos son los principales drivers del volumen en Manzanillo”, comenta José Antonio Contreras, CEO de Contecon Manzanillo, el principal operador portuario de esta costa.

La advertencia no es menor. De acuerdo con la Asociación Nacional de Representantes, Importadores, Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles (Aridra), las importaciones de repuestos automotrices desde China equivalen a unos 8,000 millones de dólares al año. Una parte importante de ese flujo se mueve por Manzanillo.

El efecto sería una posible caída en el tráfico contenerizado, justo cuando la terminal comenzaba a recuperar el paso tras meses de saturación.

Del cuello de botella aduanal a la amenaza de los aranceles

A mediados de 2025, los cuellos de botella en las aduanas redujeron drásticamente la capacidad operativa. El recorte de una tercera parte del personal limitó las citas diarias para la inspección de contenedores, que pasaron de entre 4,000 y 4,500 a apenas 1,000 o 1,500.

“El tema de las citas, que es lo más importante. En Manzanillo se manejan en torno a unas 4,000, 4,500 citas diarias, hablando de contenedores, y en aquellos momentos tuvimos que bajar a prácticamente 1,000 o 1,500 citas. Eso evidentemente generó una acumulación de carga dentro de las terminales, por lo tanto, un retraso en el despacho de la mercancía y por ende, un incremento de los días de espera”, explica Contreras.

Las consecuencias fueron inmediatas. El puerto reportó demoras de hasta 40 o 50 días en la liberación de contenedores, muy por encima del rango normal de entre cinco y 15 días.

El golpe se reflejó en las estadísticas. Según la Secretaría de Marina, Manzanillo cerró el primer semestre con una baja de 2.3% en el movimiento de contenedores, mientras que otros puertos del Pacífico mostraron crecimiento.

Entre ellos destaca Lázaro Cárdenas, el puerto más grande de la región por capacidad instalada, que movilizó 1.7 millones de TEUs y logró un avance de 8.4% en el mismo periodo.

Contecon Manzanillo, sin embargo, logró amortiguar la caída. En lo que va del año, la firma subsidiaria de Grupo ICTSI acumula un crecimiento de 4.4% en movimiento de contenedores, con alzas de 8.2% en importaciones y 12% en exportaciones.

Asia, el mercado que sostiene a Manzanillo y que está en riesgo

Los retrasos quedaron atrás, pero los aranceles amenazan con convertirse en el nuevo factor de disrupción. “Muy importante es cuándo va a ser la fecha de implementación de esos nuevos aranceles a China… Si van a poner los aranceles del 50% el 1 de enero de 2026, pues seguramente serán mucho mejores los últimos 2 meses (de 2025) de lo previsto, pero luego la actividad se nos caerá”, advierte el directivo.

La expectativa de un posible adelanto de pedidos en noviembre y diciembre podría dar un respiro momentáneo, pero después el flujo caería, con efectos en importadores, distribuidores y en la cadena logística que depende del puerto.

A pesar del entorno incierto, Contreras descarta frenar las inversiones. “No hemos tomado ninguna decisión en cuanto a parar las inversiones actuales, de hecho vamos a iniciar la fase cuatro a principios del 2026, porque finalmente son ciclos económicos y nuestras inversiones son inversiones a muy largo plazo”, asegura.

El puerto se mueve en una delgada línea entre la recuperación operativa y la amenaza de nuevas restricciones comerciales. Manzanillo, que ya mostró resiliencia frente a la saturación aduanal, tendrá que volver a adaptarse si los aranceles entran en vigor.

