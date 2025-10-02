Después de decirle adiós a BYD; Warren Buffett ya tiene una nueva inversión de 9,700 mdd

En 2008, Buffett pagó 230 mdd por alrededor de 225 millones de acciones, equivalente a una participación del 10% en ese momento.

¿Cuál es la nueva inversión de Buffett?

No es el sector automotriz ni financiero, sino el químico. La empresa Berkshire Hathaway, propiedad de Buffett, logró un acuerdo para adquirir por 9,700 millones de dólares (mdd) a la firma Oxychem.

Este monto es el más alto que ha invertido Buffett en una compañía desde 2022, cuando adquirió al negocio de seguros Alleghany por 11,600 mdd, según la cadena CNN.

OxyChem dice ser un fabricante global de productos químicos básicos esenciales para la calidad de vida, con aplicaciones en el tratamiento de aguas, la industria farmacéutica, la atención médica y el desarrollo comercial y residencial.

“Berkshire está adquiriendo una sólida cartera de activos operativos, respaldada por un equipo competente”, afirmó Greg Abel, vicepresidente de Operaciones No Aseguradoras de Berkshire, en un comunicado.

Occidental, actual dueña de OxyChem, prevé utilizar 6,500 mdd de los fondos de la transacción para reducir la deuda y alcanzar el objetivo de reducir la deuda principal por debajo de los 15,000 mdd

¿A cuánto asciende la fortuna de Buffett?

De acuerdo al índice de millonarios de Bloomberg, Buffett ostenta una riqueza estimada en 150,000 mdd, lo que lo convierte en el onceavo personaje más millonario del planeta, por detrás de Michael Dell y antes de Jim Walton.

La mayor parte de la fortuna de este empresario proviene de su participación en Bershire Hathaway, que se acerca a un tercio del conglomerado.