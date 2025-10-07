Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Empresas

Walmart México nombra a Cristian Barrientos como nuevo director general

La minorista confirmó a Barrientos como presidente y director general para México y Centroamérica. El directivo ya ejercía como interino desde agosto, tras la salida de Ignacio Caride.
mar 07 octubre 2025 04:52 PM
Cristian Barrientos de Walmart
Barrientos tiene amplio conocimiento sobre el desempeño y desarrollo del mercado mexicano para Walmart. (Foto: LinkedIn.)

Walmart de México tiene nuevo presidente y director general. La compañía confirmó en el cargo a Cristian Barrientos, quien asumió estas funciones desde el 1 de agosto, tras la abrupta salida de Ignacio Caride.

“Cristian es un líder visionario con un profundo entendimiento de nuestros clientes y socios”, dijo Kathryn McLay, presidenta y CEO de Walmart Internacional, citada en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

McLay destacó el conocimiento del nuevo líder de Walmart México y Centroamérica, así como su compromiso con el desarrollo de talento dentro de la organización.

Publicidad

Barrientos cuenta con más de 26 años de experiencia profesional en Walmart. Se unió a la empresa en Chile en 1999 y se ha desempeñado en diversas áreas comerciales y de operaciones.

En 2007, lideró la creación del formato Súper Bodega aCuenta, que se consolidó como un modelo de crecimiento en el mercado chileno.

Posteriormente, en 2012, se incorporó a Walmart México como vicepresidente de Operaciones para Bodega Aurrera. En 2016, fue nombrado vicepresidente senior, supervisando los tres formatos de la marca y acelerando su expansión, con la apertura de más de 600 tiendas, además del desarrollo de nuevos prototipos de negocio.

En 2018, Barrientos fue ascendido a director general de Walmart Centroamérica y, en 2020, regresó a México como director de Operaciones (COO). Desde ese puesto impulsó la expansión de tiendas y centros de distribución, la digitalización de procesos y el fortalecimiento del comercio electrónico, como parte de la estrategia omnicanal de la compañía.

En 2023, fue promovido a presidente y director general de Walmart Chile, antes de asumir su nuevo rol al frente de la operación mexicana.

Barrientos es egresado de la Universidad Gabriela Mistral y cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez. Continuará sirviendo como director provisional en el Consejo de Administración hasta su ratificación en la asamblea anual de accionistas.

Publicidad

Tags

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. Wal-Mart Stores Retail

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad