Walmart México nombra a Cristian Barrientos como nuevo director general

Barrientos cuenta con más de 26 años de experiencia profesional en Walmart. Se unió a la empresa en Chile en 1999 y se ha desempeñado en diversas áreas comerciales y de operaciones.

En 2007, lideró la creación del formato Súper Bodega aCuenta, que se consolidó como un modelo de crecimiento en el mercado chileno.

Posteriormente, en 2012, se incorporó a Walmart México como vicepresidente de Operaciones para Bodega Aurrera. En 2016, fue nombrado vicepresidente senior, supervisando los tres formatos de la marca y acelerando su expansión, con la apertura de más de 600 tiendas, además del desarrollo de nuevos prototipos de negocio.

En 2018, Barrientos fue ascendido a director general de Walmart Centroamérica y, en 2020, regresó a México como director de Operaciones (COO). Desde ese puesto impulsó la expansión de tiendas y centros de distribución, la digitalización de procesos y el fortalecimiento del comercio electrónico, como parte de la estrategia omnicanal de la compañía.

En 2023, fue promovido a presidente y director general de Walmart Chile, antes de asumir su nuevo rol al frente de la operación mexicana.

Barrientos es egresado de la Universidad Gabriela Mistral y cuenta con un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez. Continuará sirviendo como director provisional en el Consejo de Administración hasta su ratificación en la asamblea anual de accionistas.