Walmart presenta su nueva identidad visual y de marca en México

Empresas

Walmart presenta nueva identidad de marca en México

La cadena presentó una nueva identidad que busca reflejar frescura, cercanía y modernidad, con cambios en tiendas, app y comunicación hacia los clientes.
mié 01 octubre 2025 12:07 PM
La nueva tipografía de Walmart fue diseñada para ser más legible, con formas más equilibradas. (Foto: Nancy Malacara / Expansión. )

Walmart presentó en México la evolución de su identidad visual y de marca, con el fin de conectar con los consumidores de hoy, más digitales, exigentes y atentos a la experiencia de compra, sin perder la promesa que ha acompañado a la compañía desde sus inicios, precios bajos todos los días.

Durante la conferencia, Edmundo Delgado, vicepresidente de Walmart Supercenter y Walmart Express, recordó que la historia de la cadena comenzó en 1962 en Estados Unidos con Sam Walton, y llegó a México en 1993 con la apertura de su primera tienda en Plaza Oriente. Tres décadas después, explicó, el perfil de los clientes ha cambiado y con ellos también la manera en que Walmart debe comunicarse.

Una identidad más moderna

La nueva imagen conserva el azul característico de la marca y refuerza el Spark, ese destello que acompaña el logotipo y que ahora se muestra más grande y brillante. La tipografía y los tonos se renovaron para transmitir frescura, dinamismo y confianza.

El cambio visual está acompañado de una narrativa centrada en los momentos cotidianos de los clientes, desde una compra rápida en línea hasta el descubrimiento de un producto inesperado en la tienda, la marca busca mostrar que está presente en la vida diaria de millones de familias mexicanas.

Pero la evolución no se limita al diseño. Las tiendas comienzan a mostrar espacios más claros y ordenados, con señalización visible y pasillos que facilitan el recorrido. El espacio es más luminoso y las exhibiciones resaltan la frescura de los productos.

En paralelo, la aplicación y los servicios digitales de Walmart se consolidan como parte esencial de la estrategia. La compañía apuesta por una experiencia de compra sin fricciones, en la que el cliente pueda elegir entre el canal físico o digital con la misma facilidad.

Delgado destacó que esta transformación también pasa por las personas. Los asociados son considerados protagonistas de la evolución y la empresa impulsa programas de desarrollo y pertenencia para fortalecer su rol en la atención al cliente. La integración de herramientas digitales y el uso de datos buscan empoderar a los equipos para tomar decisiones rápidas y mejorar el servicio.

El rebranding de Walmart llega en un momento en el que el sector enfrenta cambios acelerados en los hábitos de consumo. La compañía quiere dejar claro que su esencia no cambia, sino que se adapta a nuevas realidades.

“Esta evolución es mucho más que una nueva imagen. Es una transformación de nuestra estrategia y una declaración de quiénes somos y hacia dónde vamos”, señaló Delgado al presentar el nuevo diseño.

La expectativa ahora es que los consumidores perciban esta transformación en cada visita a la tienda y en cada compra en línea.

Con ello, Walmart quiere afianzar su posición en el mercado mexicano y renovar la confianza de los clientes, mostrando que su promesa de precios bajos sigue vigente y acompañada de una experiencia más moderna y cercana.

