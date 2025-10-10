Publicidad

La Europea lanza plataforma para eventos y marca una nueva etapa en su expansión

La empresa busca ampliar su portafolio de servicios y diversificar sus fuentes de ingreso más allá de la venta tradicional de vinos y destilados, apuntando a un mercado de eventos y obsequios.
vie 10 octubre 2025 02:37 PM
La Europea entró en concurso mercantil en mayo de 2024, lo que le permitió reestructurar su deuda. (Foto: Facebook.com/LaEuropea)

La Europea, cadena especializada en vinos y destilados, presentó una nueva plataforma para la organización de celebraciones y eventos, como parte de su estrategia para fortalecer su posición en el mercado después de haber concluido un proceso de concurso mercantil.

La herramienta busca atender tanto eventos sociales como corporativos e incorpora esquemas flexibles que incluyen la compra con reembolso del 100% en productos no consumidos, opciones de barra libre y paquetes para graduaciones.

En paralelo, la compañía lanzó su Catálogo de Canastas y Regalos 2025, compuesto por más de 30 propuestas diseñadas para responder a la demanda de experiencias gastronómicas y regalos personalizados.

“Buscamos ser ese acompañante en las celebraciones familiares y en las experiencias empresariales, con la misma pasión por brindar calidad y generar momentos memorables”, señaló Francisco Schnaas Groues, director general de La Europea.

El relanzamiento de la plataforma forma parte de los primeros pasos de la empresa tras iniciar, en mayo del año pasado, un proceso de reestructura financiera mediante concurso mercantil. Este procedimiento le permitió reorganizar sus compromisos con acreedores y saldar una deuda de aproximadamente 777.3 millones de pesos.

“Hoy miramos hacia adelante con una visión clara y decidida, y nos complace anunciar el inicio de una nueva etapa. Este presente nos impulsa a reafirmar nuestra misión de ofrecer experiencias memorables para reunir, celebrar y sorprender”, agregó Schnaas.

