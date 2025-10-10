La Europea lanza plataforma para eventos y marca una nueva etapa en su expansión

La Europea, cadena especializada en vinos y destilados, presentó una nueva plataforma para la organización de celebraciones y eventos, como parte de su estrategia para fortalecer su posición en el mercado después de haber concluido un proceso de concurso mercantil.

La herramienta busca atender tanto eventos sociales como corporativos e incorpora esquemas flexibles que incluyen la compra con reembolso del 100% en productos no consumidos, opciones de barra libre y paquetes para graduaciones.

En paralelo, la compañía lanzó su Catálogo de Canastas y Regalos 2025, compuesto por más de 30 propuestas diseñadas para responder a la demanda de experiencias gastronómicas y regalos personalizados.