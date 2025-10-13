¿Tienes un Renault Kwid? Profeco anuncia revisión por una falla de alto riesgo

¿Qué modelos y cuántas unidades están incluidos?

Aplica a Renault Kwid año modelo 2022, 2023 y 2024.

La cobertura se define por periodo de fabricación: del 5 de mayo de 2021 al 12 de mayo de 2023.

Según el aviso, la campaña comprende 33,046 vehículos en México. La identificación de cada caso corresponde a Renault de México, que contactará a las personas afectadas.

¿Cuál es el riesgo identificado por el fabricante?

De acuerdo con la automotriz, puede presentarse ruptura o grietas en la carcasa de montaje del eje trasero. La situación se asocia a circulación en carreteras o caminos en mal estado, así como a impacto de piedras o golpes repetidos en esa zona.

Un daño de este tipo podría provocar pérdida de control, mal funcionamiento o accidente.

Ante ese escenario, la recomendación es no postergar la inspección preventiva en un distribuidor autorizado. Profeco enfatiza que el aviso busca prevenir incidentes y corregir posibles fallas.

¿Qué acciones realizará Renault en la campaña?

La empresa inspeccionará las carcasas de montaje de los ejes traseros izquierdo y derecho.

En función del diagnóstico, reforzará o reemplazará los componentes necesarios.

Hasta el 17 de julio, el fabricante no tenía reportes de incidentes en México relacionados con este desperfecto.

Las intervenciones se efectuarán en distribuidores autorizados en todo el país.

¿Hay algún costo por esta revisión?

Los trabajos aplican sin costo para las personas propietarias conforme a las políticas de la campaña.

¿Cómo se notificará a los propietarios y cómo agendar?

Se contactará por correo electrónico a las personas propietarias incluidas en la base de la marca.

El llamado también se publica en renault.com.mx y en la liga renault.com.mx/servicio-retirada.html.

Para atención directa, la automotriz habilitó el teléfono 800 505 1516.

También está disponible el correo relaciones.clientes@renault.com

Verifica si tu Renault aplica para algún llamado a revisión

Si aún no has recibido algún llamado o notificación sobre esta u otras campañas, puedes revisar si tu modelo aplica con los siguientes paso:

1. Entra a https://www.renault.com.mx/servicio-retirada.html

2. Ingresa el número de identificación del vehículo (VIN) para verificar si la campaña de servicio incluye tu automóvil.

3. Haz una cita con tu concesionario para que reemplace las piezas que abarca la campaña de servicio, sin costo alguno y lo antes posible.

4. Lleva tu automóvil al concesionario para que lo reparen lo antes posible.

¿Qué es el número VIN?

El número VIN está integrado por 17 caracteres, estipulados y descritos por Organización Internacional para la Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), mismos que están subdivididos en diferentes categorías para identificar características específicas de un Auto, Camioneta SUV o Camión.

Dónde encontrarlo

1. En la parte frontal de tu tablero, del lado del conductor. Normalmente, puede ser visto desde el exterior.

2. En la moldura de la puerta ubicada del lado del conductor.

3. En la tarjeta de circulación o en los papeles de registro de tu vehículo.