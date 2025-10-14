Tianguis Turístico 2027 se celebrará en Puebla, tras vencer a CDMX y Guanajuato

Con esta decisión, Puebla superó en la convocatoria a Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato y Nuevo León, entidades que también buscaban albergar el encuentro que reúne a tour operadores, agencias de viaje, aerolíneas, hoteleros y gobiernos estatales.

Durante el anuncio oficial, realizado en la Secretaría de Turismo federal, estuvieron presentes representantes de cámaras, asociaciones y empresas del sector. Entre ellos, Nathalie Desplas Puel, subsecretaria de Turismo; Miguel Aguíñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística; y Daniela Dávila Servín, subdirectora de Ventas de Fonatur.

También participaron Bernardo Cueto Riestra, presidente de la ASETUR y secretario de Turismo de Quintana Roo; Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur; Antonio Cosío Pando, presidente del CNET; Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la CANIRAC; Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles; y Jorge Paoli Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras.

El Tianguis Turístico, creado en 1975, se ha consolidado como el principal foro de negocios del sector en América Latina, donde destinos mexicanos concretan acuerdos con compradores nacionales e internacionales.

Para 2027, se espera que el evento reúna a más de 45 países invitados, cientos de empresas turísticas, estados participantes y miles de citas de negocio.

