Tianguis Turístico 2027 se celebrará en Puebla, tras vencer a CDMX y Guanajuato

Puebla fue elegida como sede del Tianguis Turístico 2027, el principal encuentro de la industria de viajes y hospitalidad de México. La designación fue anunciada por Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo federal, quien destacó que la capital poblana tomará la estafeta de Acapulco, sede del evento en 2026.
El comité valoró la infraestructura, conectividad, diversidad de servicios y compromisos asumidos por el estado, así como los apoyos complementarios incluidos en su propuesta. “Nuestro estado es el lugar ideal para recibir un evento que reúne lo mejor del país y de 45 naciones invitadas. Nuestra capacidad de instalaciones, conectividad y oferta de servicios nos distingue”, afirmó Carla López-Malo, secretaria estatal de Desarrollo Turístico de Puebla.