Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Empresas

Tianguis Turístico 2027 se celebrará en Puebla, tras vencer a CDMX y Guanajuato

La Secretaría de Turismo federal informó que Puebla fue elegida por unanimidad como sede del Tianguis Turístico 2027, destacando su infraestructura, conectividad y oferta de servicios.
mar 14 octubre 2025 06:51 PM
puebla-tianguis-turistico-2027.jpg
La titular de la Secretaría de Turismo realizó el anuncio acompañada de representantes de las cámaras empresariales. (Foto: Cortesía. )

Puebla fue elegida como sede del Tianguis Turístico 2027, el principal encuentro de la industria de viajes y hospitalidad de México. La designación fue anunciada por Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo federal, quien destacó que la capital poblana tomará la estafeta de Acapulco, sede del evento en 2026.

El comité valoró la infraestructura, conectividad, diversidad de servicios y compromisos asumidos por el estado, así como los apoyos complementarios incluidos en su propuesta. “Nuestro estado es el lugar ideal para recibir un evento que reúne lo mejor del país y de 45 naciones invitadas. Nuestra capacidad de instalaciones, conectividad y oferta de servicios nos distingue”, afirmó Carla López-Malo, secretaria estatal de Desarrollo Turístico de Puebla.

Publicidad

Con esta decisión, Puebla superó en la convocatoria a Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato y Nuevo León, entidades que también buscaban albergar el encuentro que reúne a tour operadores, agencias de viaje, aerolíneas, hoteleros y gobiernos estatales.

Durante el anuncio oficial, realizado en la Secretaría de Turismo federal, estuvieron presentes representantes de cámaras, asociaciones y empresas del sector. Entre ellos, Nathalie Desplas Puel, subsecretaria de Turismo; Miguel Aguíñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística; y Daniela Dávila Servín, subdirectora de Ventas de Fonatur.

También participaron Bernardo Cueto Riestra, presidente de la ASETUR y secretario de Turismo de Quintana Roo; Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur; Antonio Cosío Pando, presidente del CNET; Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de la CANIRAC; Miguel Ángel Fong González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles; y Jorge Paoli Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras.

El Tianguis Turístico, creado en 1975, se ha consolidado como el principal foro de negocios del sector en América Latina, donde destinos mexicanos concretan acuerdos con compradores nacionales e internacionales.

Para 2027, se espera que el evento reúna a más de 45 países invitados, cientos de empresas turísticas, estados participantes y miles de citas de negocio.

Publicidad

Tags

Turismo Secretaría de Turismo Puebla

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad