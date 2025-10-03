Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Bespoke ad

León, Guanajuato, un destino favorito para el turismo de reuniones

La metrópolis guanajuatense se ha convertido en anfitriona de diversos eventos como exposiciones, congresos y el Festival Internacional del Globo.
vie 03 octubre 2025 10:03 AM
Presentado por: León
Polifórum de noche.jpg
La ciudad de León tiene gran conectividad para recibir a visitantes nacionales e internacionales. (Cortesía)

Su conectividad, ubicación geográfica privilegiada y su mezcla de tradición, historia y modernidad han colocado a la ciudad de León como un destino favorito para el turismo de reuniones, para deportes y diversas experiencias.

León se ha consolidado como sede de grandes eventos nacionales e internacionales como el Festival Internacional del Globo, el Encuentro Iberoamericano de Voces por la Paz, la feria de la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado (ANPIC), el Congreso de Bodas y Eventos Espectaculares LAT, el Festival Nacional Infantil y Juvenil de Voleibol León 2024, el Salón de la Piel y del Calzado (SAPICA), la Feria Nacional del Libro de León y Expo Lac Bajío, entre otros.

Publicidad

Para la realización de estos acontecimientos, la ciudad guanajuatense posee el Poliforum León, con 42,000 m² situado dentro del Distrito León MX, un complejo de 67 hectáreas con centros de negocios, cultura, entretenimiento, ciencia y recreación. Además, León también cuenta con otros complejos como la ex hacienda Cruz de Cantera, la Mansión E. Borbon, Casa de Piedra, Claustro Santa Fe, la Casa de Cultura Diego Rivera y el Teatro Manuel Doblado.

León se localiza a solo 400 kilómetros de la Ciudad de México y muy cerca de las principales metrópolis del país, lo que favorece su conectividad, ya sea por carretera o por vía aérea. A solo seis minutos del Poliforum León, se ubica la central de autobuses, que opera con 580 salidas diarias hacia ciudades como Guadalajara, Monterrey, Morelia, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla.

Mientras que su aeropuerto ofrece 257 vuelos semanales, de los cuales 167 son a destinos nacionales como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Mazatlán, Monterrey, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Ciudad de México, Mérida, Cancún, Tuxtla Gutiérrez y Hermosillo. Por otra parte, se realizan 90 vuelos internacionales semanales, entre los que destacan Houston, Dallas, San Antonio, Sacramento y Oakland.

Con estas alternativas, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, conocido también como el Aeropuerto de León, ha movilizado a 1,608,100 pasajeros durante el primer semestre del 2025, lo cual representa un incremento del 8.1% comparado con el mismo periodo del 2024.

Polifórum alrededores.png

Polifórum alrededores.png

Cortesía
Polifórum de día.jpeg

Polifórum de día.jpeg

Cortesía
Recinto.JPG

Recinto.JPG

Cortesía

Publicidad

Destino cultural y turístico

León no solo es la capital del calzado, en la que se realiza la ruta de piel y calzado para conocer las fábricas y curtidurías, también sus calles están llenas de historia y cultura, en donde sobresalen edificaciones como la Catedral Basílica de la Virgen de la Luz, el Templo Expiatorio, el Arco de la Calzada y el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles.

Otros atractivos turísticos son el Parque Metropolitano de León, con 362 hectáreas para disfrutar del paisaje; el Zoológico de León, que alberga 1,392 ejemplares de 227 especies; así como el Acuario SeaLand. Y para quienes quieren saber más sobre la historia, lo ideal es el León Tour: un recorrido turístico y cultural por el Forum Cultural Guanajuato, el Centro Histórico y el Barrio de San Juan de Dios y otros sitios emblemáticos.

Por supuesto, León cuenta con la infraestructura adecuada para recibir a sus visitantes nacionales e internacionales en 175 establecimientos para hospedaje, 473 restaurantes y bares, más de 16 centros comerciales y, claro, más de 7,000 locales de venta de piel y calzado. Todo esto convierte a León en una de las ciudades con mayor crecimiento económico en el Bajío.

Si quieres conocer más acerca de todos los atractivos y sitios que puedes visitar en León, consulta su página web: www.leon-mexico.com o sus redes sociales:

Facebook: @visitaleongto

Instagram: @turismoleon

X: @turismo_leon

imagen-guanajuato.png

Publicidad

Tags

León Guanajuato Bajío Operadores de turismo Hoteles de negocios

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad