El continente americano toma cada vez menos Coca-Cola y Arca Continental lo resiente

Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental, consideró este tercer trimestre con un “entorno desafiante, marcado por condiciones climáticas adversas y una menor dinámica de consumo”, y pese a ello, destacó, se alcanzó un desempeño sólido en este lapso por las estrategias adoptadas.

“Este resultado refleja el compromiso y la excelencia de nuestro equipo en la ejecución en el punto de venta, respaldados por estrategias de precio-empaque y eficiencia operativa”, dijo Gutiérrez en el documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Las ventas netas de la compañía se ubicaron en 62,613 millones de pesos mexicanos, lo que representó un avance interanual de 0.5%, mientras que su flujo operativo (Ebitda) avanzó 1.2%.

Con lo anterior, la utilidad neta de la compañía se ubicó en 5,132 millones de pesos en el trimestre, lo que significó un aumento de 3.5%, pero los resultados positivos vinieron más del exterior que del interior de México.

“Destacamos que nuestra operación en Estados Unidos celebró su trigésimo trimestre consecutivo de mejora Ebitda, consolidando nuestro liderazgo y reflejando los frutos de nuestras inversiones implementadas en la región”, comentó Gutiérrez.

Además de las Coca-Colas, el volumen de fabricación para los refrescos de sabores registró un descenso de 2.1%. La baja en este concepto para el caso de México fue de 5.8% y de 0.7% para Sudamérica, así como de nulo avance o descenso para Estados Unidos.

“De cara al cierre del año, continuaremos fortaleciendo nuestra presencia en todos los canales, impulsando la generación de valor para nuestros grupos de interés e innovando de manera sostenible para asegurar el crecimiento a largo plazo”, comentó.