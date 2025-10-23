Publicidad

El continente americano toma cada vez menos Coca-Cola y Arca Continental lo resiente

Condiciones climáticas adversas y menor dinamismo de consumo afectaron las ventas de refrescos en México, Estados Unidos y Sudamérica, pero compensó con eficiencia operativa y estrategias de precio-empaque.
jue 23 octubre 2025 01:04 PM
Arca Continental es el segundo embotellador más grande de Coca-Cola Company en América Latina. (Arca Continental)

Arca Continental, uno de los embotelladores más grandes de Coca-Cola en el continente americano, observó un menor ritmo de consumo a lo largo del tercer trimestre del año en esta bebida azucarada, al registrar una disminución de 2.6% en el volumen de fabricación de Colas frente al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el volumen de este tipo de bebidas en México disminuyó 2.5%, en Estados Unidos 4.3% y en Sudamérica cayó 1.9%.

Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental, consideró este tercer trimestre con un “entorno desafiante, marcado por condiciones climáticas adversas y una menor dinámica de consumo”, y pese a ello, destacó, se alcanzó un desempeño sólido en este lapso por las estrategias adoptadas.

“Este resultado refleja el compromiso y la excelencia de nuestro equipo en la ejecución en el punto de venta, respaldados por estrategias de precio-empaque y eficiencia operativa”, dijo Gutiérrez en el documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Las ventas netas de la compañía se ubicaron en 62,613 millones de pesos mexicanos, lo que representó un avance interanual de 0.5%, mientras que su flujo operativo (Ebitda) avanzó 1.2%.

Con lo anterior, la utilidad neta de la compañía se ubicó en 5,132 millones de pesos en el trimestre, lo que significó un aumento de 3.5%, pero los resultados positivos vinieron más del exterior que del interior de México.

“Destacamos que nuestra operación en Estados Unidos celebró su trigésimo trimestre consecutivo de mejora Ebitda, consolidando nuestro liderazgo y reflejando los frutos de nuestras inversiones implementadas en la región”, comentó Gutiérrez.

Además de las Coca-Colas, el volumen de fabricación para los refrescos de sabores registró un descenso de 2.1%. La baja en este concepto para el caso de México fue de 5.8% y de 0.7% para Sudamérica, así como de nulo avance o descenso para Estados Unidos.

“De cara al cierre del año, continuaremos fortaleciendo nuestra presencia en todos los canales, impulsando la generación de valor para nuestros grupos de interés e innovando de manera sostenible para asegurar el crecimiento a largo plazo”, comentó.

ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. Coca Cola Company Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

