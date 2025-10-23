Ellas son las únicas 13 mujeres del ranking de los 100 Empresarios más importantes de México

Laura Diez Barroso Azcárraga, Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz y Altagracia Gómez Sierra son las tres primeras mujeres de negocios que destacan en el listado. A continuación te damos la lista completa.

1. Laura Diez Barroso Azcárraga.

Ocupa la posición 14 en el Ranking.

Nació en la Ciudad de México. Su liderazgo abarca a empresas como Grupo Financiero Santander y Grupo Aeroportuario del Pacífico, consorcios en conjunto dan empleo a casi 30,000 personas.

2. Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz

Ocupa la posición 29 en el Ranking.

Nació en la capital del país. Su liderazgo influye en compañías como El Puerto de Liverpool y Tobanis.

3. Altagracia Gómez Sierra

Lugar 41 en el Ranking.

Con estudios en la Oxford Royale Academy y Harvard Business School, esta ejecutiva lidera a Grupo Promotora Empresarial de Occidente y Minsa.

4. Gina Diez Barroso Azcárraga

Posición 47 en el Ranking.

Originaria de la CDMX, esta empresaria está al frente de Grupo Diarq.

5. Blanca Treviño de Vega

Lugar 52 del Ranking.

Es originaria del estado de Nuevo León y cuenta con estudios en Ciencias de la Computación. Actualmente está al frente de Softtek.

6. María Elena Gallego

Lugar en el Ranking 67.

Originaria del estado de Sonora. Gallego lidera a la empresa Grupo Collectron.

7. Alejandra de la Vega

Posición en el ranking 81.

De la Vega nació en el estado de Chihuahua y cursó la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey.

8. Guadalupe de la Vega

Lugar 83 en el Ranking

Cuenta con estudios en Economía y Finanzas en la Universidad de Texas. Actualmente preside Almacenes Distribuidores de la Frontera.

9. Laura Zapata Oscoz

Posición en el ranking: 84

Zapata Oscoz está al frente de Grupo Envases Universales.

10. Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón

Lugar que ocupa en el Ranking: 89.

Nació en el estado de Sinaloa y está a cargo del liderazgo en Grupo Viz y Salud Digna.

11. María Asunción Aramburuzabala

Ocupa el lugar 90 en el Ranking.

Cuenta con estudios de Contaduría Pública en el ITAM. Está al frente de Tresalia Capital y Abilia.

12. Karen Virginia Beckmann Legorreta

Lugar que ocupa en el Ranking: 91.

Originaria de la CDMX, esta empresaria cuenta con estudios en Economía por la Universidad de Stanford. Está a cargo de PP Marcas.

13. Melanie Devlyn

Ocupa la posición 97 en el Ranking.

Nació en la CDMX y estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac. Lleva el liderazgo en Devlyn.

