Los ingresos totales de FEMSA sumaron 214,638 millones de pesos entre julio y septiembre, un aumento de 9.1% frente al mismo periodo del año pasado. Este desempeño permitió que su flujo operativo (Ebitda) alcanzara 30,843 millones de pesos, cifra 6.5% superior a la registrada un año antes.

Uno de los rubros que impulsó los resultados fue el incremento de 1.7% en las ventas mismas-tiendas de la división Proximidad Américas, que agrupa a Oxxo, junto con un aumento de 4.9% en el ticket promedio. “El entorno desafiante en México continuó, debido principalmente a un entorno de consumo débil. Sin embargo, esta mejora secuencial refleja nuestro esfuerzo continuo por ajustar la propuesta de valor de Oxxo México para aumentar su competitividad en varias ocasiones de consumo clave como Sed, Reunión e Impulso”, señaló la empresa en su reporte.

A pesar del avance en ventas y flujo operativo, la utilidad neta consolidada de FEMSA cayó 36.8%, al situarse en 5,838 millones de pesos, frente a los 9,243 millones del año anterior. La compañía atribuyó este retroceso a factores como el tipo de cambio, su posición de efectivo en dólares y mayores gastos por intereses derivados del incremento en la deuda de Coca-Cola FEMSA.

El entorno económico en México siguió siendo un reto para el grupo, que ha enfocado sus esfuerzos en reforzar la competitividad de sus negocios minoristas. Oxxo, su marca insignia, continúa siendo el principal motor de ingresos, con una presencia cada vez más diversificada en América Latina.

Fernández Carbajal afirmó que, de cara al futuro, FEMSA mantiene una visión de largo plazo basada en la creación de valor y la consolidación de sus negocios más rentables. A casi cuatro décadas de su fundación, aseguró que la empresa y sus divisiones están “bien posicionadas” para enfrentar los próximos años.

“También nos estamos preparando para lo que debería de ser un 2026 emocionante, que incluye una Copa Mundial de la FIFA que se jugará parcialmente en México por tercera vez, así como el 100 aniversario de Coca-Cola en México. Nuestros equipos ya están trabajando arduamente para prepararse para el próximo año”, subrayó Fernández Carbajal.

