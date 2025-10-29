GM recortará producción de vehículos eléctricos y baterías por desaceleración en la demanda

GM dijo que reducirá la producción de su planta de vehículos eléctricos de Detroit a un solo turno a partir de enero, frente a los dos turnos actuales. La producción se reducirá en un 50%, sostuvo. La planta produce tres grandes camionetas eléctricas, entre ellas el Chevrolet Silverado y el GMC Sierra, así como el Escalade IQ EV y el SUV Hummer.

GM dijo que los recortes son "en respuesta a la menor adopción de vehículos eléctricos a corto plazo y a un entorno normativo en evolución".

GM ha estado reduciendo sus perspectivas de ventas de vehículos eléctricos después de que el Gobierno del presidente Donald Trump recortó un incentivo federal clave, lo que redujo aún más una demanda ya desacelerada. Un crédito fiscal de 7.500 dólares para los modelos impulsados por baterías expiró a finales de septiembre, y el gobierno de Estados Unidos ha relajado aún más las regulaciones de emisiones de vehículos a combustión, lo que ha pesado en las ventas de autos eléctricos.

La automotriz de Detroit tuvo que hacer frente a principios de este mes a un cargo de 1,600 millones de dólares relacionado con los cambios en su estrategia de vehículos eléctricos. Las acciones de GM bajaban un 0.3%, a 69,65 dólares, el mediodía del miércoles. Las acciones han ganado más de un 35% en lo que va de año.