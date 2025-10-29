Publicidad

GM recortará producción de vehículos eléctricos y baterías por desaceleración en la demanda

La producción se reducirá en un 50% e impactará a las grandes camionetas eléctricas, entre ellas el Chevrolet Silverado y el GMC Sierra, así como el Escalade IQ EV y el SUV Hummer.
mié 29 octubre 2025 11:42 AM
El Hummer EV será uno de los modelos que se verá afectado con la reducción de producción. (Cortesía )

General Motors (GM) dijo el miércoles que reducirá la producción de vehículos eléctricos y baterías en Estados Unidos y eliminará 1,200 puestos de trabajo en su planta de vehículos eléctricos de Detroit, en respuesta a una desaceleración significativa de la demanda de sus coches de baterías.

La automotriz de Detroit dijo que detendrá la producción de células de batería en sus dos plantas conjuntas de baterías en Estados Unidos -en Tennessee y Ohio- en enero durante unos seis meses. Añadió que despedirá temporalmente a unos 1,550 trabajadores en las fábricas.

Además, en la planta de Ohio, GM dijo que despedirá por tiempo indefinido a 550 trabajadores. GM opera la planta de Ohio conjuntamente con la surcoreana LG Energy Solution.

GM dijo que reducirá la producción de su planta de vehículos eléctricos de Detroit a un solo turno a partir de enero, frente a los dos turnos actuales. La producción se reducirá en un 50%, sostuvo. La planta produce tres grandes camionetas eléctricas, entre ellas el Chevrolet Silverado y el GMC Sierra, así como el Escalade IQ EV y el SUV Hummer.

GM dijo que los recortes son "en respuesta a la menor adopción de vehículos eléctricos a corto plazo y a un entorno normativo en evolución".

GM ha estado reduciendo sus perspectivas de ventas de vehículos eléctricos después de que el Gobierno del presidente Donald Trump recortó un incentivo federal clave, lo que redujo aún más una demanda ya desacelerada. Un crédito fiscal de 7.500 dólares para los modelos impulsados por baterías expiró a finales de septiembre, y el gobierno de Estados Unidos ha relajado aún más las regulaciones de emisiones de vehículos a combustión, lo que ha pesado en las ventas de autos eléctricos.

La automotriz de Detroit tuvo que hacer frente a principios de este mes a un cargo de 1,600 millones de dólares relacionado con los cambios en su estrategia de vehículos eléctricos. Las acciones de GM bajaban un 0.3%, a 69,65 dólares, el mediodía del miércoles. Las acciones han ganado más de un 35% en lo que va de año.

