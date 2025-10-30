Eli Lilly ve su píldora para adelgazar como candidata a una aprobación rápida en EU

Eli Lilly informó que su píldora experimental para la pérdida de peso cumplía la mayoría de los criterios de las nuevas prioridades nacionales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), lo que sugiere que es una candidata firme para una revisión acelerada.

Lilly dijo que presentará su paquete de revisión para la píldora, orforglipron, a la FDA este trimestre, y agregó que la agencia decidirá sobre el proceso de aprobación.

En junio, la FDA dio a conocer un programa en virtud del cual su comisionado puede conceder vales a medicamentos de prioridad nacional, acortando las revisiones a uno o dos meses, en lugar de unos 10 o 12 meses.