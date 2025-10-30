Publicidad

Eli Lilly ve su píldora para adelgazar como candidata a una aprobación rápida en EU

Lilly presentará su paquete de revisión para la píldora a la FDA este trimestre, y agregó que la agencia decidirá sobre el proceso de aprobación.
jue 30 octubre 2025 01:44 PM
Entre los criterios de prioridad de las autoridades de Estados Unidos figuran los medicamentos innovadores, la atención a crisis sanitarias o necesidades insatisfechas y el fomento de la fabricación nacional.

Eli Lilly informó que su píldora experimental para la pérdida de peso cumplía la mayoría de los criterios de las nuevas prioridades nacionales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), lo que sugiere que es una candidata firme para una revisión acelerada.

Lilly dijo que presentará su paquete de revisión para la píldora, orforglipron, a la FDA este trimestre, y agregó que la agencia decidirá sobre el proceso de aprobación.

En junio, la FDA dio a conocer un programa en virtud del cual su comisionado puede conceder vales a medicamentos de prioridad nacional, acortando las revisiones a uno o dos meses, en lugar de unos 10 o 12 meses.

Entre los criterios de prioridad figuran los medicamentos innovadores, la atención a crisis sanitarias o necesidades insatisfechas y el fomento de la fabricación nacional. Lilly afirma que cumple tres de los cuatro criterios.

La píldora experimental GLP-1 de la farmacéutica de Indianápolis demostró ayudar a los pacientes a perder el 12.4% de su peso corporal en un estudio de fase avanzada, y la empresa ha invertido millas de millones de dólares en nuevas plantas estadounidenses para fabricarla.

A principios de estos meses, la FDA anunció los nueve primeros beneficiarios del programa de vales, entre los que se encuentran Pergoveris, medicamentos para la fertilidad de Merck, teplizumab, medicamento para la diabetes de tipo 1 de Sanofi; y un fármaco para la sorbera de Regeneron.

Los exitosos fármacos de Lilly para la pérdida de peso y la diabetes superan las previsiones de Wall Street en el tercer trimestre.

Farmacéutica Eli Lilly Obesidad

