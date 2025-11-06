Grupo Bimbo tiene nuevo director general: nombra al exdirector de LALA, Alejandro Rodríguez Bas, como CEO

“Alejandro cuenta con una trayectoria orientada a resultados, una sólida experiencia comercial y operativa y un historial probado de impulsar el crecimiento en marcas icónicas de consumo. Comparte la cultura y la filosofía de la empresa con una visión de largo plazo y un liderazgo excepcional", dijo Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, citado en un comunicado.

El empresario destacó que el trabajo de Rodríguez Bas ha sido clave en acelerar la innovación, ha llevado la marca Barcel a muchos países y establecido operaciones de manufactura en distintos continentes.

"El Consejo de Administración y yo estamos seguros de que hará un excelente papel como director general y cuenta con todo nuestro apoyo para que así sea”, agregó Servitje.

¿Quién es Alejandro Rodríguez Bas?

El ahora director de la multinacional estudió Ingeniería Electromecánica e Industrial en la Universidad Panamericana y tiene un MBA en Harvard. Cuenta con una amplia trayectoria en empresas multinacionales en diversas geografías.

Rodríguez Bas trabajó en PepsiCo. durante 10 años, donde fungió como director general para la región de Australia y Nueva Zelanda, entre otros mercados. Posteriormente se desempeñó como director general de Grupo LALA en México, vicepresidente en C&S Wholesale Grocers y director general de Acosta Sales and Marketing en Estados Unidos.

Rafael Pamias Romero asumió la dirección de Grupo Bimbo el 1 de mayo de 2024. Esta fue la primera vez que esta posición fue ocupada por alguien que no forma parte de la familia que fundó la panificadora mexicana en 1945, como parte de un plan de gobernanza corporativa.

“Quiero reconocer y agradecer a Rafa su compromiso, entrega y dedicación durante estos 8 años y en particular este último año y medio como director general, para hacer de Grupo Bimbo una empresa más orientada a la sustentabilidad, a la calidad y al consumidor”, dijo el presidente del grupo.

"Ha sido un honor liderar Grupo Bimbo y estoy muy orgulloso de lo que hemos construido juntos. A través de la innovación, la disciplina y un profundo compromiso con nuestros consumidores, nos mantuvimos como la empresa líder en nuestra industria. Estoy seguro de que el liderazgo y la visión de Alejandro continuarán posicionando a Grupo Bimbo como una empresa querida en los hogares de todo el mundo”, comentó Pamias Romero.