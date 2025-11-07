"Hasta el pollo rostizado tiene descuento": Así se vivió el primer día del Fin Irresistible 2025 en Sam's Club

Walmart llega a esta temporada con números mixtos. Según su último reporte financiero, los ingresos crecieron 4.9% durante el tercer trimestre, impulsados por la apertura de nuevas tiendas, que aportaron 1.8 puntos porcentuales al crecimiento total. El EBITDA avanzó 3.3%, pero las utilidades netas cayeron 9.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Pese a ello, la empresa prevé cerrar el año con resultados similares a los dos trimestres previos y con un consumo “prudente”. El regreso a la estrategia coordinada del gobierno —que este año impulsa el consumo interno bajo el sello “Hecho en México”— es también una forma de recuperar visibilidad ante los consumidores.

De acuerdo con voceros de la cadena, los productos con el sello “Hecho en México” comenzarán a aparecer en piso de venta el 13 de noviembre, cuando arranque oficialmente El Buen Fin, y estarán disponibles hasta el 17 de noviembre, dos días antes de que finalice el Fin Irresistible.

El ejecutivo confía en que esta edición también impulse las ventas, en un contexto donde el consumo se ha moderado. Durante El Fin Irresistible del año pasado, dijo, las mercancías de frutas, verduras y carnes crecieron más de 25%.

“Se pensaría que vienen por la pantalla y se van, pero se llevan carne, frutas, verduras, detergente y alimento para la mascota. Hoy el carrito tiene una composición mixta y no solo mercancías generales”, dijo Gallegos.

El doble de asistentes

En el estacionamiento del club de precios, las luces del escenario se mezclaban con los aplausos. García y Martinoli bromeaban con el público antes del conteo. “Mira, Doctor, el de la caja 6 lleva una consola”, decía Martinoli desde una cabina improvisada en el primer piso. “¡Qué afortunado!”, replicaba entre risas, mientras los clientes avanzaban con pantallas de 85 pulgadas que costaban menos de 17,000 pesos.

“Vamos a comprar una pantalla. Mi mamá quiere una grande aunque no quepa en la sala”, contaba Alejandro, uno de los asistentes, mientras hacía fila. “Nuestro presupuesto es de 20,000 y esperamos comprar a meses sin intereses”, añadía.

"Hasta el pollo rostizado tiene descuento": Así se vivió el primer día del Fin Irresistible 2025 en Sam's Club Walmart inició su temporada de descuentos de fin de año.

La multitud duplicaba la asistencia de años anteriores. En menos de diez minutos, los pasillos de Electrónica estaban saturados. Los anaqueles de vinos y licores permanecían cerrados hasta las 7:00 de la mañana por disposición oficial.

“El año pasado recibimos 30,000 socios en tres horas en todos nuestros clubes. Hoy esperamos que vengan más. Los socios se han dado cuenta que cambiamos las ofertas todos los días”, explicó Gallegos.

En esta ocasión, el futbol también se coló entre los pasillos. Las narraciones en tono deportivo de García y Martinoli no fueron casuales: Walmart busca conectar con el ánimo previo a la Copa Mundial, un tema que influirá en los patrones de consumo durante el cierre de año.

“Hasta el pollo rostizado tiene descuento”

Para sostener la operación en sus 174 clubes, la empresa fortaleció su cadena de suministro. “La fortaleza en un negocio como un club de precios es la eficiencia en la cadena logística y en la de suministro. Al manejar todo desde un punto de vista de pallets y volumen, la mercancía rota muy rápido, y así como entra, sale, y eso nos permite ser muy eficientes en el manejo de inventario”, declaró José Ángel Sánchez, vicepresidente de Compras de Sam’s Club.

Sánchez explicó que la compañía ha invertido en sistemas logísticos para reponer mercancía en tiempo real o enviarla al domicilio del cliente cuando la compra se realiza en línea. No reveló la cifra de inversión, pero destacó que la rotación rápida es clave para mantener precios competitivos.

El componente digital también forma parte del nuevo músculo de Walmart en la temporada. Sam’s Club espera atender más de 140 pedidos por minuto, su récord del año pasado, y ofrece entregas de hasta dos horas para ciertos productos, además de un catálogo extendido en su aplicación.

“Todo inició con El Buen Fin hace quince años, con una propuesta tecnológica y de mercancías generales, pero fuimos evolucionando y agregando más categorías y hoy hasta el pollo rostizado tiene un precio disruptivo que los clientes no encuentran en otro lugar”, dijo Gallegos.

En tanto los compradores arrasaban con las pantallas y celulares, Sam's Club también se alista para el inicio de El Buen Fin, con el que fortalecerán las ofertas y promociones en productos Hechos en México, para alinearse a la estrategia de la Secretaría de Economía y las cámaras empresariales.

