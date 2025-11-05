¿Cuándo empieza el Fin Irresistible 2025 en Walmart y Sam's y y cuál es su relación con el Buen Fin?

¿Cuándo es el Fin Irresistible y Buen Fin en 2025?

Al contrario de otras ediciones anteriores, el Fin Irresistible sucederá en el marco de la XV edición de El Buen Fin, según anunció Javier Treviño, vicepresidente senior de Asuntos Corporativos de Walmart de Méxic o, en septiembre en la Secretaría de Economía.

“Estamos respondiendo al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum (...) Nos sentimos orgullosos de compartir este objetivo claro de reactivar la economía”, expuso.

El Fin Irresistible mantendrá el mismo formato de años anteriores, solo que convivirá con El Buen Fin, de tal manera que los consumidores podrán encontrar la identidad de ambas campañas.

Esta estrategia de Walmart le permite autonomía en sus reglas, como adelantarse a la fecha de El Buen Fin, que está programada del 13 al 17 de noviembre de 2025.

Al momento, la cadena de autoservicio no ha mencionado otras fechas.

( Walmart de México y Centroamérica )

El año pasado, la campaña tuvo más de 72 millones de transacciones en tiendas y clubes, y más de 170 millones de visitas en eCommerce durante los 14 días que duró el evento. Así mismo, rompió récord en sesiones y pedidos en línea. El 65% de las órdenes On Demand, que provienen de nuestras tiendas, fueron entregadas el mismo día de la compra.

Esto equivale a 172,900 millones de pesos, unos 43,000 millones de pesos diarios.

¿En qué tiendas está disponible?

El Fin Irresistible estará disponible en las 3,100 tiendas que la empresa opera en el país, en los formatos de Bodega Aurrerá, Walmart y Sam’s Club. Además, también se suman las compras en línea y en las aplicaciones móviles.

Horarios del Fin Irresistible

El horario de la mayoría de las tiendas Walmart, Sam´s Club y Bodega Aurrerá es de lunes a domingo, generalmente de 8:00 a 22:00 horas, aunque puede variar según la sucursal.

En el caso de compras en línea, el servicio está disponible las 24 horas.