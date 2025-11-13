¿Walmart, Soriana o Coppel? Esta fue la tienda con más reclamos en el arranque del Buen Fin 2025

Tiendas con más reclamos el primer día de El Buen Fin

Según el primer corte de Profeco, Walmart encabezó la lista de establecimientos con más reclamos durante el arranque de El Buen Fin 2025. En segundo lugar apareció Soriana y, más atrás, Coppel.

Las quejas se concentraron principalmente en promociones que no se cumplieron o precios que no coincidían con lo anunciado. También hubo reportes por ofertas no respetadas, negativa a vender productos disponibles, información incorrecta, cobros indebidos, retrasos en la entrega y términos y condiciones considerados abusivos.

Las inconformidades se distribuyeron en varios estados, pero destacaron Hidalgo y Ciudad de México, cada uno con tres reportes. Les siguieron el Estado de México con dos, y Quintana Roo, Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Baja California Sur, Colima y Coahuila, con una queja por entidad.

¿De compras en El Buen Fin? ¡Que no te sorprendan! 🛍️

​Profeco está para orientarte y defenderte. Ubica el módulo o brigada más cercano AQUÍ https://t.co/x2RYYifgaq para resolver cualquier duda o problema al momento.

​¡Compra seguro y haz valer tus derechos!

​#BuenFin2025… pic.twitter.com/0V6fgO8gFR — Profeco (@Profeco) November 14, 2025

Estos fueron los artículos que más quejas generaron

Los productos que más inconformidades generaron en este primer día fueron las pantallas, con cuatro quejas, principalmente por promociones o precios que no coincidían con lo ofrecido.

En un segundo bloque se ubicaron los electrodomésticos, la ropa y el calzado, los alimentos y bebidas, así como las computadoras y laptops, cada uno con dos reclamos.

Además, Profeco registró reportes aislados en artículos como pañales para bebé, accesorios de ropa, productos de línea blanca y servicios relacionados con transporte–automotriz, con una queja por categoría.

Los productos con más reclamos fueron las pantallas, con cuatro quejas, principalmente por promociones y precios inconsistentes. (Profeco)

La intervención de Profeco en el primer día del Buen Fin

Durante el arranque del Buen Fin 2025, la Profeco desplegó un operativo activo para atender dudas, prevenir abusos y vigilar que se respetaran los derechos de los consumidores. Tan solo en el primer corte del día, la dependencia reportó 796 asesorías, de las cuales 790 se otorgaron directamente en las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco).

La mayoría de estas consultas estuvieron relacionadas con derechos de los consumidores (458 casos), además de orientación sobre trámites que realiza la Profeco (217) y canalización a otras autoridades (115). Las otras seis asesorías se brindaron a través del Teléfono del Consumidor, por cancelación de compra (3) e incumplimiento de promociones (3).

Como parte de las acciones preventivas, la Profeco instaló 387 preciadores y 190 decálogos informativos, además de realizar 33 acciones de vigilancia y monitorear 457 productos en tiendas y comercios participantes.

La institución reiteró que mantendrá presencia activa durante todo el programa y recordó sus canales de atención: teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, además de sus redes sociales oficiales.