Investigación y motivos del bloqueo de casinos

El gobierno federal informó que la investigación llevaba tiempo en curso y que el análisis permitió identificar 13 casinos con operaciones que coincidían con patrones internacionales vinculados al lavado de dinero. Por ese motivo fueron incorporados a la lista de entidades bloqueadas.

Dentro de los hallazgos se reportaron operaciones relevantes en efectivo y uso de cuentas con movimientos transfronterizos. Parte del dinero se canalizaba a través de plataformas digitales no sujetas a supervisión, lo que dificultaba el seguimiento del origen de los recursos.

También se identificó participación de personas cuyos ingresos no correspondían con la actividad financiera registrada. Perfiles como estudiantes, amas de casa o personas sin empleo transferían recursos que después regresaban al sistema financiero con apariencia lícita.

Hacienda señaló que el objetivo del bloqueo es prevenir riesgos para los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por organizaciones criminales. La UIF notificó que se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Fiscal para continuar el proceso penal y administrativo.

¿Hay empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego en la investigación?

Dos de las plataformas digitales sujetas al bloqueo están registradas con razones sociales conectadas a compañías de Grupo Salinas. Bet365 opera bajo Ganador Azteca SAPI de CV, mientras que Betano está asociada a Operadora Ganador TV Azteca SAPI.

Tras la medida, Grupo Salinas difundió un comunicado en el que afirmó que sus subsidiarias operan bajo la normativa vigente y cuestionó la actuación del gobierno.

La UIF continuará con el procedimiento y en los próximos días podrían definirse implicaciones legales para las empresas involucradas.

¿Cuáles son los casinos vinculados a Ricardo Salinas Pliego?

Según los registros incluidos en la investigación federal, las plataformas asociadas al empresario son:

Bet365, registrada mediante Ganador Azteca SAPI de CV

Betano, bajo la razón social Operadora Ganador TV Azteca SAPI

La situación de Bet365 y Betano

En redes sociales, usuarios reportaron fallas para ingresar a las plataformas de apuestas. Sin embargo, la UIF aclaró que no se trató de un error técnico, sino de una medida instruida como parte del operativo.

La dependencia señaló que algunas plataformas operaban con permisos obtenidos a través de terceros o licencias que no provenían directamente de la Secretaría de Gobernación. Bajo ese esquema no existía garantía en materia fiscal, manejo de datos o prevención de operaciones ilícitas.

Estimaciones de H2 Gambling Capital indican que el mercado digital de apuestas en América Latina superó los 7,000 millones de dólares en 2024, con México como uno de los países con más usuarios activos en la región.