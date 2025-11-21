Sector minero va por el 40% de energías limpias para 2030

Al analizar el crecimiento de la generación de energía eólica, se observa que, de manera anual —de 2023 a 2024—, se registró un incremento del 15.3%. En 2023, la generación de energía limpia fue de 1,794 gigawatts-hora y, para el año pasado, ya alcanzaba los 2,070 gigawatts-hora.

Las principales fuentes de generación limpia empleada en ese 36% son:

Eólica: 16.7%

Hídrica:1.7

Solar: 1.4

Cogeneración eficiente: 7.8

CFE: 8.4

Un 44% de energía limpia en el sector minero equivaldría a abastecer a 1.24 millones de hogares durante un año, evitar la emisión de 2.3 millones de toneladas de dióxido de carbono o sacar de circulación 1 millón de automóviles.

El sector minero es uno de los que tienen mayor consumo energético en el país, ocupando el sexto lugar entre las principales ramas industriales, lo que vuelve especialmente relevantes las acciones de descarbonización que se adopten.

"Esta posición refleja la naturaleza intensiva en energía de las operaciones mineras, que abarcan desde la extracción y procesamiento hasta la refinación y transporte de minerales. Por ello, mantiene un alto compromiso con la eficiencia y la descarbonización, avanzando hacia el uso de fuentes renovables y la modernización tecnológica de sus procesos productivos”, asegura la Camimex.

Karen Flores, directora general del organismo, afirmó que la sostenibilidad es uno de los ejes que rigen a la nueva minería mexicana y su desarrollo.

"Detrás de cada avance hay compromiso, hay colaboración. Las empresas afiliadas a esta cámara cada vez adoptan tecnologías más limpias, optimizando el uso del agua, aumentando nuestro consumo de energía verde, impulsando la seguridad laboral y fortaleciendo la relación con las comunidades en las que operan", señaló durante la presentación del informe.

Iniciativas del sector

Algunas empresas han desarrollado sus propias instalaciones de energía renovable. Un ejemplo es Torex Gold, que instaló una central fotovoltaica en su Complejo Morelos de Minera Media Luna, con una capacidad de 8.5 megawatts que le permite cubrir el 15% de su consumo total con energía renovable.

Además, incursionó en el mercado eléctrico mayorista como usuario calificado participante, convirtiéndose en la segunda empresa del país en obtener esta figura, lo que le permite gestionar la compra de energía —incluida la renovable— mediante transacciones con el Cenace.

Otra alternativa es la incorporación de vehículos eléctricos en actividades mineras, lo que permite reducir el consumo de combustibles como el diésel. La compañía Sandvik ofrece soluciones como vehículos eléctricos y equipos a batería para estas operaciones.

Industrias Peñoles, por su parte, adquiere energía de tres parques eólicos ubicados en Oaxaca, Coahuila y Tamaulipas, lo que le permite cubrir más del 50% de su consumo eléctrico con fuentes renovables.

