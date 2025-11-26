Disney reordena su operación en Latinoamérica y nombra a Martín Iraola como presidente regional

Disney mantiene en América Latina un portafolio que incluye marcas como Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, National Geographic y HULU. La nueva estructura busca preservar su relevancia en un entorno marcado por la fuerte competencia en streaming y por mayores exigencias de rentabilidad.

Nuevo esquema de reporte y operación

Disney confirmó que Martín Iraola, quien ocupaba la presidencia interina, asumirá formalmente la posición de Presidente de The Walt Disney Company Latin America. Su nombramiento mantiene continuidad en la gestión y coloca al directivo como enlace entre la región y los equipos globales de Disney Entertainment y ESPN.

Iraola reportará directamente a Alan Bergman y Dana Walden, Co-Chairmen de Disney Entertainment, así como a Jimmy Pitaro, Chairman de ESPN. La compañía destacó que su experiencia en audiencias latinoamericanas y su participación en proyectos de integración y contenido local respaldan su designación.

Con esta modificación, la estructura regional se concentrará en la coordinación estratégica y en la supervisión de resultados financieros. El Presidente de The Walt Disney Company Latin America seguirá siendo el representante corporativo en la región y será responsable de articular prioridades, mantener la operación alineada y gestionar áreas como Recursos Humanos, Comunicaciones y Finanzas.

La compañía indicó que el objetivo es asegurar consistencia operativa entre los mercados y agilizar procesos de decisión en contenido, distribución y publicidad. Esta reorganización busca eliminar duplicidades y homogenizar los criterios aplicados en las distintas líneas de negocio.

En paralelo al anuncio estructural, Disney informó el nombramiento de Diego Lerner como Presidente Honorario de The Walt Disney Company Latin America, en reconocimiento a su trayectoria y a su papel en el crecimiento regional. El ejecutivo ha sido una figura clave en la expansión de la marca en Argentina, Brasil y México.

Relevancia estratégica de la región

En un comunicado, la compañía reconoció que América Latina juega un papel vital en el éxito mundial de Disney. "Es una región dinámica con inmensas oportunidades de crecimiento, y esta nueva estructura unificada impulsará el negocio de Disney y mejorará nuestra capacidad para ofrecer a los consumidores de todo el mundo el mejor entretenimiento y deportes”. Añadió que el conocimiento de Iraola aportará una perspectiva relevante para la región.

“Me siento honrado de liderar un equipo de primer nivel, junto con nuestros líderes globales, y de aprovechar las oportunidades que ofrece la región. Habiendo formado parte del equipo que sentó las bases del crecimiento de Disney en América Latina, tengo el privilegio de seguir expandiendo el alcance de Disney, contando historias impactantes y creando conexiones emocionales duraderas”, afirmó Iraola en el documento.

La reorganización también reforzará la coordinación entre las oficinas de Argentina —donde se ubica la sede regional—, Brasil, México y Miami. Disney explicó que esta integración pretende facilitar sinergias en producción, distribución y acuerdos comerciales en toda la región.

Para los socios de negocio, el cambio implica un esquema de negociación más centralizado y criterios más uniformes para contenido, licencias y publicidad. La compañía espera que este modelo permita acelerar los tiempos de decisión y mejorar la relación con operadores y distribuidores.