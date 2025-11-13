Acciones de Disney caen tras advertencia de posible disputa con YouTube TV

La compañía también incumplió las expectativas de ingresos trimestrales, ya que la debilidad de la televisión por cable eclipsó el fuerte crecimiento de los negocios de streaming y parques de la compañía, que impulsaron una utilidad superior a la esperada.

En una conferencia posterior a la presentación de resultados, el director financiero Hugh Johnston dijo a los analistas que Disney ha "construido una cobertura" en sus previsiones asumiendo que las negociaciones podrían prolongarse.

Las cadenas de Disney desaparecieron de YouTube TV -el cuarto mayor proveedor de televisión de pago de Estados Unidos, con unos 10 millones de abonados- el 30 de octubre, en la última disputa por los derechos de transmisión entre la unidad de Alphabet y una gran empresa de medios de comunicación. NBCUniversal también tuvo una disputa similar con YouTube TV este año.

"En última instancia, los perdedores son los usuarios", dijo Paolo Pescatore, analista de PP Foresight.

Los analistas de Morgan Stanley calculan que una ausencia de 14 días en YouTube TV le costaría a Disney unos 60 millones de dólares en ingresos. Las tensas discusiones ponen de relieve el rápido crecimiento de YouTube TV, así como los ingentes recursos financieros de Google GOOGL.O, que le confieren una mayor influencia en las negociaciones con las empresas de medios de comunicación.

Recompra de acciones y aumento del dividendo

El gigante de los medios de comunicación y el entretenimiento también desveló planes para aumentar su dividendo en un 50% y duplicar su plan de recompra de acciones para el ejercicio fiscal 2026.

La ganancia ajustada por acción fue de 1.11 dólares en el cuarto trimestre finalizado en septiembre, 3% menos que un año antes, pero 6 centavos por encima de la estimación promedio de LSEG.

Las utilidades aumentaron en la unidad de parques temáticos de Disney, gracias en parte a la expansión del negocio de cruceros en Estados Unidos y al crecimiento de Disneyland París.

Los beneficios de su negocio de streaming aumentaron 39%, hasta 352 millones de dólares. Disney dijo que añadió 12.5 millones de suscriptores a Disney+ y Hulu durante el trimestre, alcanzando un total de 196 millones.